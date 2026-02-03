Nakon rukometne slijedi malonogometna groznica. Hrvatska ide po medalju: "Nemamo što izgubiti, izaći ćemo krvavih koljena na kraju utakmice"

Mini Vatreni su drugi put u povijesti izborili polufinale UEFA Futsal Eura. U srijedu ih u slovenskoj metropoli Ljubljani u 17 sati očekuje dvoboj protiv Španjolske. U Areni Stožice u 20.30 slijedi okršaj Francuske i Portugala. Utakmica za treće mjesto igrat će se u subotu u 16 sati, a finale istog dana u 19.30.

2012. je Hrvatska bila domaćin i pobjedama u skupini protiv Rumunjske 2:1 i Češke 5:4 ušla u četvrtfinale. U Spaladium Areni je u četvrtfinalu, šestercima nakon 1:1, pala i Ukrajina. U Zagrebu su prejake bile Rusija u polufinalu (4:2) i Italija u borbi za 3. mjesto (3:1).

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ove su godine Mini Vatreni put počeli u Rigi. Nakon što su i s Francuskom i s Gruzijom odigrali 2:2, našima je trebala pobjeda protiv domaćina skupine, Latvije, koju su i ostvarili s 4:1. Četvrtfinale su igrali u litvanskom Kaunasu te s 3:0 protiv Armenije ušli među četiri najbolje reprezentacije Europe koje će u Ljubljani razigravati za konačni plasman i podjelu medalja.

"Izvrstan je osjećaj doći do polufinala. To je nešto što smo dugo godina čekali i priželjkivali. Hvala Bogu, napokon smo to i ostvarili. Već sam doma govorio svojima da je došlo vrijeme, imao sam vjeru u ovu ekipu, da smo široka ekipa s mnogo igrača koji mogu uskočiti u svakom trenutku, ima dosta kvalitetnih igrača. Složio se i ždrijeb, što nam je pomoglo jer smo Armeniju prošli lakše nego što smo očekivali. Puni samopouzdanja idemo dalje", kazao je kapetan Franco Jelovčić.

"Govorim im da je najvažnije da je to sada ovaj trenutak i treba ga uhvatiti i živjeti u njemu. Naravno, opušteniji smo jer smo napravili dobar rezultat. Idemo uhvatiti Španjolce, ali ako ne njih onda idemo po tu broncu", dodao je.

"Znamo sve o njima, kao i oni o nama. Radi se o jednoj fantastičnoj ekipi koja je sedam puta bila europski prvak. Ali, pokazali smo da se u jednoj utakmici sve može, pogotovo kada se radi o polufinalu. Svaka ekipa ima svoje prednosti i mane. Probat ćemo ih dobiti preko igrača koji nisu toliko motorični, dobri u fazi obrane. Nadam se da će nas svi iz Hrvatske doći podržati, Ljubljana je blizu. Samo mogu reći da ćemo izaći krvavih koljena na kraju utakmice. Nemamo što izgubiti, zna se da je Španjolska favorit ali favoriti postoje samo na papiru", kazao je izbornik hrvatske futsalske reprezentacije Marinko Mavrović.