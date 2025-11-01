Nakon predoziranja preminuo muškarac iz Zadra. Policija uhitila dilera

Policijski službenici Policijske postaje Zadar s ispostavom Nin dovršili su kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela omogućavanja trošenja droga.

Prema informacijama iz policije, muškarac je 45-godišnjaku dao za sada neutvrđenu količinu i vrstu droge, koju je ovaj konzumirao u utorak, 28. listopada, u Zadru. Nakon konzumacije droga, 45-godišnjak je preminuo.

Obdukcija i daljnja vještačenja

Kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, nad tijelom preminulog muškarca provedena je obdukcija. Izuzet je i biološki materijal koji će poslužiti za daljnja toksikološka vještačenja. Rezultati tih analiza trebali bi rasvijetliti okolnosti pod kojima je došlo do smrti te potvrditi sumnje da je smrt povezana s konzumacijom droge koju je dao osumnjičeni.

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo omogućavanja trošenja droga, protiv 42-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.

Osumnjičeni je jučer, u zakonskom roku, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, gdje će čekati daljnje odluke pravosudnih tijela.