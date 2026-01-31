Close Menu

Nakon pobjede nad Marsonijom, Ribola Kaštela spremna za Sisak: "Znamo svoje kvalitete"

Kaštelani žele nastaviti pobjednički niz

Nakon odličnog otvaranja drugog dijela sezone pobjedom protiv Marsonije, OK Ribola Kaštela će ove nedjelje ugostiti OK Sisak. Utakmicu 11. kola Superlige odigrat će u Gradskoj dvorani u Kaštel Starom 1. veljače od 17 sati.

Sisak je predzadnji na prvenstvenoj tablici sa samo 6 bodova iz tri pobjede među kojima je i protiv kaštelanske ekipe u 2. kolu.

To im je svakako motiv više za nabrijaniji revanš, a najavio ga je srednji bloker OK Ribola Kaštela Aleksa Ćibić: “Poslije pauze vratili smo se jakim treninzima, obnovi snage i kondicije.Uvertiru u drugi dio sezone smo počeli maksimalnon pobjedom, što pokazuje da smo i dalje odlučni za što bolji rezultat ove sezone. Ekipa Siska nam je “trn u oku” jer smo propustili svoju šansu u gostima, ali sad je prilika da pokažemo naše pravo lice. Ekipa je više nego spremna da uzmemo nova dva boda i da pokažemo zašto smo u samom vrhu. Ne podcjenjujemo nikog, lopta je okrugla, ali znamo svoje kvalitete i nadam se da ćemo ih u nedjelju pokazati pred domaćom publikom”.

