Nakon pobjede nad Marsonijom, Ribola Kaštela spremna za Sisak: "Znamo svoje kvalitete"

Nakon odličnog otvaranja drugog dijela sezone pobjedom protiv Marsonije, OK Ribola Kaštela će ove nedjelje ugostiti OK Sisak. Utakmicu 11. kola Superlige odigrat će u Gradskoj dvorani u Kaštel Starom 1. veljače od 17 sati.

Sisak je predzadnji na prvenstvenoj tablici sa samo 6 bodova iz tri pobjede među kojima je i protiv kaštelanske ekipe u 2. kolu.

To im je svakako motiv više za nabrijaniji revanš, a najavio ga je srednji bloker OK Ribola Kaštela Aleksa Ćibić: “Poslije pauze vratili smo se jakim treninzima, obnovi snage i kondicije.Uvertiru u drugi dio sezone smo počeli maksimalnon pobjedom, što pokazuje da smo i dalje odlučni za što bolji rezultat ove sezone. Ekipa Siska nam je “trn u oku” jer smo propustili svoju šansu u gostima, ali sad je prilika da pokažemo naše pravo lice. Ekipa je više nego spremna da uzmemo nova dva boda i da pokažemo zašto smo u samom vrhu. Ne podcjenjujemo nikog, lopta je okrugla, ali znamo svoje kvalitete i nadam se da ćemo ih u nedjelju pokazati pred domaćom publikom”.