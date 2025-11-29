Nakon objave u Novostima: Udruga djece poginulih branitelja poslala oštar zahtjev za hitno postupanje

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata uputila je dana 28. studenoga 2025. godine dopis prema Agenciji za elektroničke medije i Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji kojoj zahtijevaju hitno postupanje prema tjedniku Novosti.

Ovim putem prenosimo javno njihov dopis:

'Poštovani članovi Vijeća, obraćamo vam se kao Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, duboko potreseni i ogorčeni grafičkim sadržajem objavljenim na naslovnici tjednika Novosti broj 1354. Ovim putem zahtijevamo hitno postupanje i izricanje najstrože sankcije zbog teškog oblika vizualne dehumanizacije i vrijeđanja nacionalnih simbola Republike Hrvatske, kao i duboke povrede dostojanstva svih hrvatskih branitelja i njihovih obitelji, ponajprije djece koja su izgubila roditelje u Domovinskom ratu.

Ilustracija koju sporna publikacija postavlja na naslovnu stranicu prikazuje dijete s krvavim stiliziranim hrvatskim grbom na prsima, u društvu agresivne zvijeri, uz groteskno prikazanu ruku u prijetećoj gesti. Ovakva kompozicija po svim standardima vizualne komunikacije predstavlja jasan oblik dehumanizacije: kombinacija djeteta, krvi, državnog simbola i animaliziranog prikaza zvijeri stvara poruku koja hrvatski identitet prikazuje kao inherentno nasilan, iskvaren i opasan.

Za obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja ovakav prikaz predstavlja brutalnu stigmatizaciju sudbonosnog simbola pod kojim su naši roditelji, članovi obitelji i suborci poginuli braneći državu. Šahovnica prikazana u krvi i okružena zvjerima nije umjetnički komentar, nego simboličko ponižavanje žrtve Domovinskog rata. Takva poruka je bolna, neprimjerena i moralno neprihvatljiva.

Ovakav vizualni sadržaj prelazi granicu dopuštene satire ili političke kritike. On ulazi u područje nečega što stručna literatura naziva animalizacijom i simboličkim poništenjem identiteta skupine. U konkretnom hrvatskom kontekstu, obilježenom ratom i masovnim žrtvama, ovakav čin dodatno dobiva dimenziju društvene opasnosti.

Korištenje djeteta kao nositelja krvave ideološke stigme posebno je degutantno i manipulativno. Dijete je prikazano kao „zatrovano identitetom”, što podsjeća na najgore propagandne prakse 20. stoljeća. Poruka je jasna: hrvatski nacionalni simbol i hrvatski identitet prikazani su kao biološki naslijeđeno zlo. Takva ideologizacija dječjeg lika i državne zastave predstavlja etički i profesionalno nedopustiv čin.

Za nas, djecu onih koji su život položili za Hrvatsku, ovo nije samo uvreda. Ovo je pokušaj ponižavanja samog temelja vrijednosti za koje su naši roditelji dali svoje živote.

Zbog svega navedenog zahtijevamo:

1. pokretanje hitnog nadzora nad predmetnom publikacijom,

2. utvrđivanje kršenja zakonskih, etičkih i profesionalnih standarda,

3. izricanje najstrože predviđene mjere prema nakladniku, sukladno Zakonu o elektroničkim medijima,

4. javnu osudu ovakvog oblika dehumanizacije koji ugrožava dostojanstvo branitelja i njihovih obitelji te potiče društvene podjele.

Očekujemo da Vijeće postupi odgovorno, u skladu sa svojom zakonskom ulogom zaštite građana i javnog interesa. Demokratsko društvo počiva na slobodi izražavanja, ali i na jasnoj granici između kritike i ponižavanja. Ova naslovnica tu je granicu drastično prešla.

U ime djece onih koji su pali za Republiku Hrvatsku, zahtijevamo zaštitu dostojanstva, istine i temeljnih društvenih vrijednosti koje su naši roditelji branili svojim životima.'