Nakon novog poraza Žutih, Dino Repeša više nije trener Splita: “Hvala na osvojenom trofeju i svemu što je napravio ove sezone”

Split je nakon večerašnjeg poraza 94:99 od Dinama, sedme momčadi u SuperSport Premijer ligi, ostao bez trenera. Dino Repeša više neće biti trener Žutih, a tome su uvelike doprinijela tri uzastopna poraza: od Ilirije u produžecima (107:112) i Zadra (106:77) u AdmiralBet ABA ligi te već ranije spomenutog Dinama u domaćoj ligi.

Repeša je u Split stigao 10. kolovoza nakon što je sezonu prije vodio Cedevitu Junior, a prije toga Cibonu, Pardubice i Prag.

U SuperSport Premijer ligi Split je pod Repešinim vodstvom u 22 utakmice upisao 17 pobjeda i 5 poraza uz koš-razliku od 232 poena. U regularnom dijelu AdmiralBet ABA lige Žuti su u 16 utakmica upisali samo 4 pobjede i 12 poraza, dok su u dijelu za ispadanje upisali dva poraza i trenutačno su pretposljednja momčad na ljestvici.

Repeša je sa Splitom prije 16 dana osvojio Kup Krešimira Ćosića kada je savladao Zadar rezultatom 89:86.

„Dino Repeša više nije trener Splita. Dinu hvala na osvojenom trofeju i svemu što je napravio ove sezone i sretno dalje u karijeri. Do daljnjega momčad će voditi njegovi pomoćnici, a javnost će pravovremeno biti obaviještena o novom treneru Splita“, poručili su iz KK Splita.

Pomoćnici preuzimaju momčad

Do imenovanja novog glavnog trenera momčad će voditi njegovi dosadašnji pomoćnici. U klubu poručuju da će javnost pravovremeno obavijestiti o tome tko će preuzeti klupu Splita u nastavku sezone.

Žuti tako ulaze u novo razdoblje u kojem će pokušati stabilizirati momčad i preokrenuti rezultatski niz koji je u posljednje vrijeme daleko od očekivanja kluba i navijača.