Dinamo "opet" slavio u Splitu: Žuti upisali novi poraz, trener Repeša: "Neprihvatljivo je da jedan igrač zabije 40 poena"

Košarkaši Splita danas su od 18 sati igrali protiv Dinama na Gripama u sklopu 22. kola SuperSport Premijer lige, a slavili su Zagrepčani rezultatom 94:99. Dinamo je bio bolji u prvoj i trećoj četvrtini (22:25, 15:25), a Split u drugoj i posljednjoj (29:22, 28:27).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Jordano s 26 poena, 3 skoka, 5 asistencija i 2 ukradene lopte, a potom Sikirić s 15 poena, 2 skoka i 3 asistencije; Anticevich s 12 poena, 4 skoka, 2 asistencije i 3 bloka; Wiggins s 10 poena, 8 skokova i 2 bloka; Drežnjak s 9 poena, 3 skoka i 1 asistencijom; Perasović s 8 poena, 3 skoka, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Myers sa 7 poena, 2 skoka, 9 asistencija i 1 ukradenom loptom; Kučić s 5 poena, 1 skokom, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Dragić s 2 poena i 3 skoka te Svoboda i Jemo.

Susret je prokomentirao trener Splita Dino Repeša: „Čestitao bih gostima koji su došli s velikom vjerom i željom da mogu pobijediti ovu utakmicu. Tijek utakmice je i bio takav da se nismo mogli odvojiti. U trećoj su četvrtini došli do vodstva koje se držali do kraja utakmice. Nismo bili pravi, praktički nas je jedan igrač sam pobijedio, mislim pritom na Hunta koji je zabio pola poena cijele njihove ekipe… Kada smo stizali rezultat, igrač je zabio preko 40 poena, nitko ga nije mogao čuvati u igri 1 na 1, to je stvarno neprihvatljivo.

Svoje je viđenje o utakmici podijelio i Antonio Sikirić: „Teška utakmica i težak poraz za nas. Moramo se skupiti što prije i da što bolje odigramo nadolazeće utakmice. Nema se tu što nadodati, moramo raditi.“