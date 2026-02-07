Nakon milijunske odštete: Sin Zdravka Mamića izašao iz zatvora

Mario Mamić, sin Zdravka Mamića koji je lani osuđen zbog nezakonitog izvlačenja novca iz Dinama, prošlog je petka pušten iz zatvora. Potvrdio je to za Jutarnji list njegov odvjetnik Ivan Stanić.

- Da, mogu vam potvrditi da je moj branjenik pušten iz zatvora u Gospiću temeljem molbe za uvjetni otpust. Prethodno je udovoljio svim uvjetima, poput uzornog ponašanja i ostalog, a još je i prije izdržavanja zatvorske kazne platio odštetu Dinamu, kazne i sve ostale troškove. Vidimo da postupak u Osijeku i dalje traje, dok je gospodin Mario Mamić sve što je trebao već odradio, komentirao je Stanić.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mario Mamić tako je u zatvoru proveo nešto više od deset mjeseci, što predstavlja dvije trećine ukupne zatvorske kazne od 16 mjeseci na koju je osuđen. Uvjetni otpust može se odobriti nakon što osuđenik odsluži dvije trećine kazne, pod uvjetom da se tijekom boravka u zatvoru uzorno vladao i da je postignuta svrha kažnjavanja. Budući da je Mamić, uz primjereno ponašanje, podmirio i sve financijske obveze prema državi i oštećenom klubu, zakonske prepreke za njegov izlazak više nisu postojale.

Podsjetimo, Mario Mamić se na izvršenje kazne javio 10. ožujka prošle godine u Centar za dijagnostiku u Zagrebu. Iako je osuđen na 16 mjeseci zatvora, u kaznu mu je uračunat i mjesec dana proveden u istražnom zatvoru još 2015. godine, kada je cijeli proces pokrenut. Time mu je preostalo 15 mjeseci aktivnog služenja kazne, od čega je u zatvoru proveo nešto više od deset mjeseci.

Mario Mamić, sin Zdravka Mamića koji je lani osuđen zbog nezakonitog izvlačenja novca iz Dinama, prošlog je petka pušten iz zatvora. Potvrdio je to za Jutarnji list njegov odvjetnik Ivan Stanić.

- Da, mogu vam potvrditi da je moj branjenik pušten iz zatvora u Gospiću temeljem molbe za uvjetni otpust. Prethodno je udovoljio svim uvjetima, poput uzornog ponašanja i ostalog, a još je i prije izdržavanja zatvorske kazne platio odštetu Dinamu, kazne i sve ostale troškove. Vidimo da postupak u Osijeku i dalje traje, dok je gospodin Mario Mamić sve što je trebao već odradio, komentirao je Stanić.

Mario Mamić tako je u zatvoru proveo nešto više od deset mjeseci, što predstavlja dvije trećine ukupne zatvorske kazne od 16 mjeseci na koju je osuđen. Uvjetni otpust može se odobriti nakon što osuđenik odsluži dvije trećine kazne, pod uvjetom da se tijekom boravka u zatvoru uzorno vladao i da je postignuta svrha kažnjavanja. Budući da je Mamić, uz primjereno ponašanje, podmirio i sve financijske obveze prema državi i oštećenom klubu, zakonske prepreke za njegov izlazak više nisu postojale.

Podsjetimo, Mario Mamić se na izvršenje kazne javio 10. ožujka prošle godine u Centar za dijagnostiku u Zagrebu. Iako je osuđen na 16 mjeseci zatvora, u kaznu mu je uračunat i mjesec dana proveden u istražnom zatvoru još 2015. godine, kada je cijeli proces pokrenut. Time mu je preostalo 15 mjeseci aktivnog služenja kazne, od čega je u zatvoru proveo nešto više od deset mjeseci.

Osim 16 mjeseci zatvora, Mariju Mamiću izrečena je i sporedna novčana kazna u iznosu od 750.000,00 eura, kao i plaćanje troškova kaznenog postupka u iznosu od 70.000 eura. Također, prema presudi, morao je vratiti Dinamu 2.088.367,45 eura koje je nezakonito stekao kaznenim djelima na štetu zagrebačkog kluba, a što je i učinio početkom veljače prošle godine.