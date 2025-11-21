Nakon finala koji je razbjesnio Hrvate, javila se Laura Gnjatović. Evo što kaže

Nakon turbulentne i kontroverzne završnice ovogodišnjeg izbora za Miss Universe, hrvatska predstavnica Laura Gnjatović oglasila se emotivnom objavom na društvenim mrežama. Iako se nije plasirala među 12 najuspješnijih, Laura je ušla u Top 30 natjecateljica iz cijelog svijeta — što je sama opisala kao “blagoslov i životno poglavlje koje će uvijek nositi sa sobom”.

“Stajati na pozornici Miss Universe i iz sveg glasa viknuti CROATIAAAAAA trenutak je koji nikada neću zaboraviti”, napisala je Laura, dodavši da joj se dojmovi još uvijek sliježu nakon spektakularnog finala održanog na Tajlandu.

Naglasila je da joj je cijelo natjecanje donijelo snagu, mir i jasnoću, te zahvalila Bogu na vodstvu kroz sve izazove priprema i nastupa. Posebno emotivno zahvalila je obitelji, prijateljima i svima koji su je podržavali od samog početka.

“Vaše poruke, vaša vjera u mene, vaša ljubav — sve sam to osjećala, i baš ste mi bili snaga i motivacija”, poručila je.

Iako je konkurencija bila iznimno jaka, a finale obilježeno i velikim skandalom, Laura ističe kako joj je iskustvo bilo “prekrasno, intenzivno i nezaboravno”. Dodaje kako se u Hrvatsku vraća “punog srca”, zahvalna na svemu što je proživjela na najvećoj svjetskoj pozornici ljepote.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Laurel (@lauragnjatovic)