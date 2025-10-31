Nakon dugog stečaja isplaćeni radnici splitskog hotela: "Užas, svi smo uplaćivali svoje štednje"

Nakon više od dva desetljeća sudskih borbi, vjerovnici nekadašnje splitske tvrtke Laurus konačno će biti isplaćeni. Na današnjoj skupštini vjerovnika, održanoj na Trgovačkom sudu u Splitu, donesena je presuda da će svi vjerovnici u nižim isplatnim redovima primiti 100 posto svojih priznatih tražbina, u ukupnom iznosu većem od 7 milijuna eura.

Klaus Alex Birkenstock, milijarder poznat kao kralj papuča i vlasnik hotela Ambasador, kupio je splitski hotel Bellevue za 14.1 milijun eura. Hotel je godinama bio u stečaju, a prodan je na dražbi stečajne mase tvrtke Laurus. Nakon te prodaje bivši radnici propalog poduzeća i njegovih sestrinskih tvrtki ponadali su se da će se novac pravedno podijeliti, piše Index.

Bivši radnici nezadovoljni iznosima

Ipak, danas kažu kako su nezadovoljni visinom priznatih tražbina. Svoje su nezadovoljstvo burno izrazili i na skupštini vjerovnika, gdje su u glas tvrdili da su prevareni. Unatoč tome, nisu podnijeli prigovor na dodijeljene iznose.

Jedna od njih, radnica koja je više od 20 godina radila u hotelu Bellevue, kaže kako je prvotno trebala dobiti više od 50 tisuća eura, nakon čega se taj iznos prepolovio, a naposljetku je, završetkom ovog postupka, dobila oko 8 tisuća eura. Tvrdi da se osjeća prevarenom, i od stečajnog postupka i od odvjetničkog ureda koji ju je zastupao.

"Nezadovoljni smo podjelom naših potraživanja. Naša potraživanja temelje se na našim plaćama, to su naše kamate. Prvotno je bilo oko 56 tisuća eura, zatim 24 tisuće eura na koje smo pristali, a danas smo ovom presudom izgubili velik dio novca i ja sam, konkretno, dobila nešto više od 8 tisuća eura. Naša se stečajna masa smanjila jer je država odlučila uzeti 60 posto, a 40 posto pripalo je radnicima.

Odvjetnički ured rekao nam je da se možemo žaliti, ali da bi taj postupak mogao trajati najmanje četiri godine, a pitanje je bismo li dobili. Što nam je preostalo? Nismo imali izbora. Mnogi su pristali jer su smatrali da je bolje išta nego ništa. Ja sam se htjela žaliti, ali sam u zadnji trenutak pristala na isplatu jer ne znam hoću li kasnije biti živa", rekla je bivša radnica.

Dodaje kako se osjeća grozno te da su svi radnici nesretni i nemoćni.

"Oni su meni sada ukrali oko 16 tisuća eura. Ne pitaju jesmo li podstanari, kako živimo i kolika nam je mirovina. Kad nismo primali plaću, naša su djeca studirala, a mi nismo imali od čega živjeti. Snalazili smo se kako smo znali. I na kraju, što smo dobili? Ima i onih koji nisu dobili ništa i kojih nema na popisu. To je strašno", kazala je bivša radnica za Index.

Nezadovoljstvo zbog dionica: "Što ćemo mi s 25 eura?"

Mirko Punoš, koji je godinama radio u tom poznatom hotelu u središtu Splita, uložio je prigovor na današnjoj skupštini vjerovnika, no on se nije odnosio na iznos njegove tražbine.

"Danas sam dobio iznos od 24 tisuće eura koji bi mi uskoro trebao biti isplaćen, ali sam uložio prigovor. Tražio sam da se iz ostatka stečajne mase, koja je dostatna, radnicima pet povezanih društava isplate troškovi stečajnog postupka, odnosno otpremnine. Ti su ljudi radili 30 godina, a nisu dobili otpremnine", rekao je Punoš.

Ovo je samo jedan od stečajnih postupaka koji se povezuju s poznatim hotelom u središtu Splita. Sljedećim će se postupkom utvrditi iznos dionica koji će se dodijeliti bivšim radnicima. Prema najavama stečajnog upravitelja Maroja Stjepanovića, dionice bi trebale iznositi oko 25 eura.

"Užas, svi smo uplaćivali svoje štednje. Ja sam tada dala 6 tisuća maraka i te stare štednje više nema. Tada su nam djeca gladovala, nismo primali plaće, a radili smo. I sada nas odbacuju. Najgore je što su nam rekli da nismo uplaćivali, iako imamo uplatnice. Što ćemo mi s 25 eura po dionici?

Zato što je u fondu za privatizaciju bila pljačka. Bilo je i privedenih, ali tada su te dionice nestale. Ljudi danas dobivaju nulu, iako imaju sve uplatnice", rekla je jedna od nezadovoljnih bivših radnica.

Prema navodima vjerovnika, stečajni upravitelj trebao bi u roku od sedam dana isplatiti priznate tražbine svim vjerovnicima koji su ih prihvatili.