Nakon dugih 5 mjeseci i 5 dana, sutra se stiže velika promjena na Dalmatini kod čvora Split

Na autocesti A1 kod Splita, točnije na Dugopolju sutra se očekuje važna promjena u prometnoj regulaciji.

Nakon razdoblja radova i privremenih ograničenja, planirano je ponovno uspostavljanje normalnog prometnog režima, što bi vozačima trebalo donijeti značajno olakšanje u svakodnevnom kretanju.

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Prema najavljenim informacijama, promet bi se trebao vratiti u uobičajeni tijek tijekom sutrašnjeg dana, čime bi se trebale smanjiti dosadašnje gužve i zastoje na tom dijelu autoceste.