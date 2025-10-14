Nakon drame za vikend, Šime Elez otkrio velike novosti sa Žnjana: "Tek je utorak, a već prva faktura"

Šime Elez, široj javnosti poznat kao jedan od najkarizmatičnijih kandidata iz showa Gospodin Savršeni, ponovno je privukao pažnju svojih pratitelja – ovoga puta zbog sjajnih vijesti koje je podijelio na Instagramu.

Na crno-bijeloj fotografiji snimljenoj u jednom splitskom kafiću na Žnjanu, Elez je pozirao opušteno, s osmijehom koji govori više od tisuću riječi. No ono što je mnogima odmah zapelo za oko bio je njegov opis objave.

“Probudio si se živ i zdrav. Živiš na moru. Vani je sunčan dan. Posao ti dobro ide. Dogovaraš nove kampanje. Otvorio si obrt prije 5 dana, i jutros ispostavio prvu fakturu… Sve to, a tek je utorak. A di je tek sve ostalo. Život je dobar”, napisao je Šime.

Njegove riječi brzo su izazvale val pozitivnih reakcija – brojni pratitelji čestitali su mu na novom poslovnom pothvatu i pohvalili njegov optimizam i energiju.

Od splitskih kafića do televizijskih ekrana i poslovnog svijeta

Ova objava stigla je samo nekoliko dana nakon što je Šime Elez ponovno završio u medijskom fokusu, i to zbog neobične situacije koja se odvila tijekom tradicionalne Marunade u Lovranu. Naime, građanin je putem MUP-ove aplikacije dojavio da su se Šime i pjevačica Maja Šuput navodno vozili motociklom bez kaciga, dok su ih, prema njegovim riječima, pratila dvojica policajaca.

Međutim, iz Policijske uprave primorsko-goranske ubrzo su demantirali da je došlo do bilo kakvog prekršaja.

“Vožnja je bila dio scenskog nastupa u ograđenom prostoru, a ne na prometnici. Osoba koja je upravljala motociklom ima položen ispit, a nije ni vozila, nego se odgurivala nogama. Policija je bila prisutna i nije utvrdila nikakve prekršaje”, pojasnili su.

Vikend u znaku motora i druženja

Podsjetimo, proteklog vikenda više od 60 članova BMW Moto Kluba Dalmacija okupilo se u Rijeci, gdje su im domaćini priredili bogat program pun vožnji, druženja i iznenađenja. Među sudionicima panoramske vožnje kroz Novi Vinodolski, Gorski kotar i Grobnik bili su i Šime Elez te Maja Šuput, koji su svojim dolaskom dodatno začinili događaj.

“Život je dobar” – poruka koja odjekuje

Čini se da Šime Elez trenutno živi jedno od najuzbudljivijih životnih poglavlja – između poslovnih uspjeha, novih projekata i morskog zraka koji ga svakodnevno inspirira, ovaj “Gospodin Savršeni” nastavlja dokazivati da autentičnost i vedrina nikada ne izlaze iz mode.

Ako je suditi po njegovim riječima – život je doista dobar.