Close Menu

Nakon drame za vikend, Šime Elez otkrio velike novosti sa Žnjana: "Tek je utorak, a već prva faktura"

Ono što je mnogima odmah zapelo za oko bio je njegov opis objave

Šime Elez, široj javnosti poznat kao jedan od najkarizmatičnijih kandidata iz showa Gospodin Savršeni, ponovno je privukao pažnju svojih pratitelja – ovoga puta zbog sjajnih vijesti koje je podijelio na Instagramu.

Na crno-bijeloj fotografiji snimljenoj u jednom splitskom kafiću na Žnjanu, Elez je pozirao opušteno, s osmijehom koji govori više od tisuću riječi. No ono što je mnogima odmah zapelo za oko bio je njegov opis objave.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Probudio si se živ i zdrav. Živiš na moru. Vani je sunčan dan. Posao ti dobro ide. Dogovaraš nove kampanje. Otvorio si obrt prije 5 dana, i jutros ispostavio prvu fakturu… Sve to, a tek je utorak. A di je tek sve ostalo. Život je dobar”, napisao je Šime.

Njegove riječi brzo su izazvale val pozitivnih reakcija – brojni pratitelji čestitali su mu na novom poslovnom pothvatu i pohvalili njegov optimizam i energiju.

Od splitskih kafića do televizijskih ekrana i poslovnog svijeta

Ova objava stigla je samo nekoliko dana nakon što je Šime Elez ponovno završio u medijskom fokusu, i to zbog neobične situacije koja se odvila tijekom tradicionalne Marunade u Lovranu. Naime, građanin je putem MUP-ove aplikacije dojavio da su se Šime i pjevačica Maja Šuput navodno vozili motociklom bez kaciga, dok su ih, prema njegovim riječima, pratila dvojica policajaca.

Međutim, iz Policijske uprave primorsko-goranske ubrzo su demantirali da je došlo do bilo kakvog prekršaja.

“Vožnja je bila dio scenskog nastupa u ograđenom prostoru, a ne na prometnici. Osoba koja je upravljala motociklom ima položen ispit, a nije ni vozila, nego se odgurivala nogama. Policija je bila prisutna i nije utvrdila nikakve prekršaje”, pojasnili su.

Vikend u znaku motora i druženja

Podsjetimo, proteklog vikenda više od 60 članova BMW Moto Kluba Dalmacija okupilo se u Rijeci, gdje su im domaćini priredili bogat program pun vožnji, druženja i iznenađenja. Među sudionicima panoramske vožnje kroz Novi Vinodolski, Gorski kotar i Grobnik bili su i Šime Elez te Maja Šuput, koji su svojim dolaskom dodatno začinili događaj.

Maja i Šime u vožnji s BMW MK Dalmacija: Vikend pun adrenalina, ljubavi i dobre vibre

“Život je dobar” – poruka koja odjekuje

Čini se da Šime Elez trenutno živi jedno od najuzbudljivijih životnih poglavlja – između poslovnih uspjeha, novih projekata i morskog zraka koji ga svakodnevno inspirira, ovaj “Gospodin Savršeni” nastavlja dokazivati da autentičnost i vedrina nikada ne izlaze iz mode.

Ako je suditi po njegovim riječima – život je doista dobar.

INTERVJU Šime Elez nije mogao skriti emocije nakon povratka u Split: "To je moja nova familija"

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
2
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
0
Mad
0