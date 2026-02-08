Nakon dočeka i Thompsona skočio rejting Plenkoviću i HDZ-u

Nova anketa pokazuje rast potpore HDZ-u i premijeru Andreju Plenkoviću, dok predsjednik Zoran Milanović i dalje drži vrh ljestvice najpozitivnijih političara, iako uz nešto slabiji rezultat nego krajem prošle godine.

Istraživanje CRO Demoskop za veljaču, koje RTL Danas provodi u suradnji s agencijom Promocija plus, provedeno je neposredno nakon događaja koji su snažno odjeknuli u javnosti, a prema rezultatima najveću političku korist iz njih je izvukla vladajuća stranka.

HDZ ponovno iznad 30 posto

HDZ je uvjerljivo prvi izbor birača s 30,6 posto potpore, što je rast od tri postotna boda u odnosu na prosinac, kada je imao 27,5 posto. SDP ostaje na drugom mjestu s 23,1 posto, uz blagi porast u odnosu na prethodno mjerenje.

Manji rast bilježi i Možemo!, koji sada ima 13,3 posto potpore. Istodobno, dio desnih opcija bilježi pad — Most je na 5,4 posto, dok je stranka Marije Selak Raspudić na 2,4 posto.

Značajniji pad zabilježio je Domovinski pokret, čiji je rejting gotovo prepolovljen te sada iznosi 1,6 posto. Slijedi IDS, a potom Centar, Pravo i Pravda te Nezavisna platforma Sjever s jednakom razinom potpore. Neodlučnih birača je oko 13 posto, manje nego u prosincu kada ih je bilo 16,6 posto.

Milanović najpozitivniji, ali uz pad

Na ljestvici najpozitivnijih političara Milanović ostaje prvi izbor s 23,6 posto, no riječ je o njegovu najslabijem rezultatu u posljednjih godinu dana.

Istodobno, Plenković bilježi snažan rast — potpora mu je porasla za više od šest postotnih bodova te sada iznosi 17,9 posto. Značajan skok ostvario je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je s 4,1 posto porastao na 7,7 posto.

Na četvrtom mjestu nalazi se Dalija Orešković s 2,5 posto, a slijedi ministar obrane Ivan Anušić s 2,2 posto. Među deset najpozitivnijih još su Marija Selak Raspudić, Biljana Borzan, Ivana Kekin, Siniša Hajdaš Dončić i Miro Bulj.

Plenković i dalje najnegativniji

Premijer se, unatoč rastu pozitivnog doživljaja, i dalje nalazi na vrhu ljestvice najnegativnijih političara. Negativan stav o njemu ima 36,5 posto ispitanika, što je gotovo četiri postotna boda više nego u prosincu.

Slijede Ivan Penava s 2,7 posto te Milorad Pupovac s 2 posto, dok su među deset najnegativnijih i Siniša Hajdaš Dončić, Hrvoje Zekanović, Sandra Benčić, Vili Beroš i Dalija Orešković.

Blagi rast optimizma građana

Pantovčak je dobio prosječnu ocjenu 3,15 i zadržao se na “trojci”, dok je Vlada s ocjenom 2,43 ostvarila najbolji rezultat u posljednjih godinu dana. Sabor je blago napredovao na 2,19, ali i dalje ostaje u kategoriji dovoljnog.

U odnosu na kraj prošle godine smanjio se udio građana koji smatraju da zemlja ide u pogrešnom smjeru — s tadašnjih 75 na nešto više od 65 posto. Istodobno raste broj optimista, kojih je sada 22,2 posto, iako ih je i dalje manje od četvrtine.

Istraživanje je provedeno od 2. do 5. veljače na uzorku od 1000 ispitanika, uz maksimalnu pogrešku od ±3,04 posto i razinu pouzdanosti od 95 posto.