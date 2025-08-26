Nakon Ćorića, ispali i Prižmić i Ružić s US Opena

Nakon Borne Ćorića kojeg je u nedjelju s 3:6, 6:4, 7:6, 6:1 svladao 20. nositelj, Čeh Jiri Lehečka, u prvom su kolu US Opena zaustavljeni i Dino Prižmić i Antonia Ružić. Zanimljivo, izgubili su sve odigrane setove istim omjerom – 6:4.

Prižmića je sa 6:4, 6:4, 6:4 nakon točno dva sata igre pobijedio 109 mjesta bolje rangirani (124-15) i 8 godina stariji (20-uskoro 28) 15. nositelj Andrej Rubljov. Izgubio je servis u prvom gemu meča te u trećem gemu drugog i trećeg seta. U drugom setu nije iskoristio tri lopte za povratak na 5:5. Prolaskom kroz kvalifikacije Dino je osigurao novi najbolji plasman, ući će među 120 najboljih na ATP ljestvici. Rubljov je bio u Top 5, na US Openu će probiti granicu od 30 milijuna dolara zarade od turnirskih nagrada.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Ružić je nakon stotinjak minuta igre izgubila s 4:6, 4:6 od 70 mjesta slabije rangirane (69-139) i 7 godina starije (22-29) Amerikanke Taylor Townsend. Izgubila je servis u devetom gemu prvog i prvom gemu drugog seta, a nije iskoristila nijednu od svoje četiri break-lopte.

I Prižmić i Ružić su u vrlo dobroj formi, uživaju u najboljem plasmanu karijere, ali jedno je igrati Challengere i nižu ATP i WTA razinu, a nešto sasvim drugo su Grand Slamovi. Nisu odigrali loše, dapače, vrlo solidno, no iskustvo njihovih protivnika je prevagnulo.

Trećeg dana US Opena Marin Čilić igrat će oko 19 sati protiv naturaliziranog Kazahstanca Aleksandra Bublika, a Donna Vekić oko ponoći po našem vremenu protiv Španjolke Jessice Bouzas Maneiro.