Nakon cijelog dana rasprave o novom, modernom nogometnom stadionu, gradonačelnik decidirano: Split ne može podnijeti dva stadiona!

Ok, prvo je pauzu zatražio Danijel Kukoč ispred SDP-a, koji je predložio da se sjednica prekine jer je praktički rečeno sve što je trebalo. No, onda je HDZ zatražio pauzu kako bi eventualno formulirali tekst zaključka, a predsjednik Vijeća Igor Stanišić je podsjetio da nekad tematske sjednice i nisu morale imati zaključak, nego je samo arhivirano da su primili na znanje stavove gostiju.

Pa je nakon pauze doneseno Solomunsko rješenje, neće biti pojedinačne rasprave nego će svatko od predstavnika političkih opcija iznijeti neke svoje zaključke.

Tako je prvo govorio u ime Mosta Franko Kelam koji smatra da je ipak rasprava bila preuranjena jer vijećnici nisu imali dovoljno informacija.

- Najviše toga što smo čuli danas ide u prilog novom stadionu. Svi smo vezani za Poljud, ali odluku treba donijeti razumom, a ne srcem. Splitu treba novi stadion, grad zaslužuje odluku kojom će se poštovati prošlost, ali graditi budućnost.

Vijećnica Lidija Bekavac je u ime HGS-a spomenula kako je nedavna ideja o rušenju Poljuda zgrozila javnost i struku, a malo se i začudila kako je cijena gradnje po Studiji izvodljivosti iznosila 316 milijuna eura novi stadion, dok bi novi Dinamov koštao 217 milijuna...

- Država bi sudjelovala s 40 posto, dok gradu ostaje financirati s iznosom nešto manjim od godišnjeg gradskog proračuna. A znamo da je gradonačelnik govorio o dubiozama, dugu od 70 milijuna. Zato mi danas izgleda nemoguća ta financijska struktura. - očigledno Lidija Bekavac nije za rušenje Poljuda.

Daniel Kukoč je u ime SDP-a napomenuo da ‘u Splitu puno važnijih tema od ove koja je nametnuta od gradonačelnika’.

- Nemamo iskristalizirano ono što bi trebali imati, ostao je status quo, ne znamo gdje udaramo. Mi smo a priori protiv rušenja gradskog stadiona Poljud, bez obzira na financijske pokazatelje smo za to da se on obnovi, postoje modaliteti za obnovu. Da, dugoročno strateški planirati budući gradski stadion, prema smjernicama ravnatelja Zavoda. Veseli nas da se struka digla na noge, dali su jasan crveni karton gradonačelniku Šuti da na mala vrata putem referenduma i frizirane studije izvodljivosti ide prema rušenju gradskog stadiona Poljud. Tematiku treba promatrati šire, u kontekstu ostalih klubova i sportova, i budućih generacija, u kontekstu istoka grada. - naveo je Kukoć

- Nije ovo bila uzaludna sjednica. Struka zna govoriti laiku kriptiranim jezikom, ali čuo sam da se Poljud može sanirati. Rušenje nije zakonska mogućnost, nije bitna tu politička odluka. Potrebno je Poljud čim prije sanirati, jer što više vremena prolazi moguća je veća ugroza.

Za uopće razmišljati o novom stadionu je potrebno usvojiti GUP. Žao mi je što ministrica Obuljen Koržinek nije ovdje, svojim autoritetom je mogla pojasniti da je opcija uklanjanja statusa kulturnog dobra nezakonita.

Sanacija Poljuda je krenula od mandata Krstulovića Opare s novim WC-ima na Poljudu, a u mandatu Ivice Puljka je Poljud legaliziran. Moram napomenuti i da se Kranjčevićeva gradi dobrim dijelom županijskim novcem. A ne znam kad je županija uložila u Split. Što se tiče funkcije Poljuda, kad bi postojao drugi, moderni nogometni stadion, Poljud mi mogao recimo oduzeti prednost Puli za koncerte… - imao je Ivošević viziju budućnosti gradskog stadiona Poljud u varijanti u kojoj Hajduk dobije novi nogometni stadion.

Marijan Čelan je ukratko u ime HDZ-a iznio zaključke.

- Ova tema konačno dobila svoju težinu izbacivanjem studije o izvodljivosti u eter. A unisono je zaključak da Hajduku treba novi stadion. Sve do sad su bili praktički samo ideje, zato je ova rasprava dobra i otvorila je još neka pitanja. Podržavamo izgradnju kampa Hajduka, veseli me što će te i vi podržati izgradnju na golf-terenima jer je to praktički jedina mogućnost.

Nismo saznali u kakvom je stanju Poljud, za što bi se on koristio dalje, je li siguran i za koliko ljudi, 35 tisuća, više ili manje. Što se tiče samog stadiona možemo još čekati struku za njihov pravorijek. Dobro bi bilo imat jedan stadion na istoku grada, jedan stadion za koncerte, ali nismo dobili odgovore koliko Poljud još može izdržati… - kazao je Čelan u ime vijećnika HDZ-a.

Što je dosta zanimljivo, jer je koju minuticu kasnije gradonačelnik Tomislav Šuta kazao doslovno -suprotno! I ‘poklopio’ zapravo i ostale vijećnike i govornike. A čini nam se da je ta njegova izjava prošla nekako nezapaženo…

-Grad Split ne može podnijeti dva stadiona, to je pokazala studija izvodljivosti. Gradu Splitu treba jedan moderan stadion. - vrlo decidiran je bio u svojoj završnoj izjavi gradonačelnik Šuta!

Ostale rečenice su bile više šum nego stvarna izjava...

- Zaključak je da je korisna javna rasprava koja se otvorila. Po prvi put je struka i te kako uključena u cijeli proces. Činjenica da je sportska infrastruktura u jednom lošem stanju, Brodarica, Gripe, streljana, sve su to objekti građeni u vrijeme MIS-a. Nije se sagledavala budućnost i vizija nogometa u gradu Splitu, sve je to zadržano na ideji, zato mislim da je ovo iskorak. Poduzeo sam sve aktivnosti kako bi se dodijelilo zemljište za izgradnju kampa u Stobreču.

Cilj je da ne bude opterećenje za gradski proračun izgradnja, cilj je i da se osigura da postotak ulaganja države bude veći nego u slučaju izgradnje stadiona na području Grada Zagreba. - govorio je Šuta.

Potom su doneseni zaključci, svi HDZ-ovi su prihvaćeni, a tek jedan (onaj o kampu u Stobreču) zaključak Centra. Uglavnom, vijećnici smatraju da je Gradu Splitu potreban novi moderni nogometni i atletski stadion...