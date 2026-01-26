Nakon Brooklynovih optužbi, oglasila se braća Beckham: "Zamisli, mrziš nas..."

Čini se da su Cruz Beckham i Romeo Beckham javno reagirali na aktualne obiteljske napetosti povezane s njihovim starijim bratom Brooklyn Beckham. U videu objavljenom u ponedjeljak na TikToku, snimljenom tijekom boravka u Parizu, braća su se pojavila u opuštenom izdanju, očito aludirajući na situaciju koja je posljednjih dana punila medijske stupce.

Video je objavio 20-godišnji Cruz, a na snimci su uz njega njegova djevojka Jackie Apostel, Romeo (23) i njegova partnerica Kim Turnbull. Uz snimku je stajao komentar: „Zamislite da nas mrzite, a mi smo samo ovdje ovako“, što su mnogi protumačili kao odgovor na Brooklynove nedavne istupe.

Podsjetimo, Brooklyn je prošlog tjedna izazvao veliku pozornost objavom višestranične izjave u kojoj je javno progovorio o odnosima unutar obitelji. U tekstu se distancirao od roditelja, navodeći kako ne vidi prostor za pomirenje, uključujući ni odnos s ocem David Beckham. U svojoj izjavi nije spominjao braću Cruza i Romea, kao ni 14-godišnju sestru Harper.

Među nizom optužbi, Brooklyn je istaknuo da su njegovi roditelji, prema njegovu mišljenju, uvijek stavljali „brend Beckham“ ispred obiteljskih odnosa. Majku Victoria Beckham optužio je da mu je na vjenčanju 2022. godine „uzela“ prvi ples sa suprugom, opisujući njezino ponašanje kao neprimjereno. Također je naveo da su on i njegova supruga često bili izloženi nepoštivanju, a kritizirao je i način na koji obitelj, kako tvrdi, kroz društvene mreže stvara „performativnu“ sliku bliskosti i odnosa.

Nedugo nakon objave, obožavatelji Victorije Beckham pokrenuli su kampanju na društvenim mrežama s ciljem da njezina pjesma Not Such An Innocent Girl iz 2001. godine ponovno uđe na vrh glazbenih ljestvica, kao znak podrške.

Za to vrijeme, Cruz i Romeo boravili su u Parizu sa svojim partnericama, gdje su pokazivali zajedništvo. Četvorka je viđena na večeri tijekom vikenda, a povod putovanja bio je Tjedan mode. Romeo je ondje sudjelovao u reviji dizajnera Willy Chavarria, dok su paparazzi kasnije zabilježili Cruza u šetnji gradom u prevelikoj kožnoj jakni, u društvu Jackie Apostel, koja je od njega starija deset godina.