Nakon 40 godina od mature, sastala se generacija sinjske škole, stigla i razrednica

Nakon 40 godina okupili se učenici Gimnazije Dinka Šimunovića, smjer računovodstvo i financije

Dana 21. ožujka 2026 godine bivši učenici Gimnazije Dinka Šimunovića - Sinj školske godine 1985/1986 smjer računovodstvo i financije proslavili su 40 godina mature.

Okupljanje je bilo u školi uz pozdravni govor ravnatelja g. Tomislava Bilića.

Ulaskom u učionicu vratila su se sjećanja na lijepe školske dane, a emocije se nisu skrivale.

Prozivkom 22 od 29 učenika i kratkim predstavljanjem od bivše razrednice prof. Ive Vidić-Marjanović lijepo druženje je nastavljeno u restoranu uz hranu, piće i pjesmu.

Osmijesi, priče i sjećanja bili su prisutni do samog kraja druženja, a uz neskrivenu želju da se vidimo opet u budućnosti.