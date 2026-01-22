Nakon 30 godina razotkriven ratni zločin: U zaleđu Šibenika i Vodica ubijani civili, uhićen zapovjednik

Policijski službenici Odjela ratnih zločina, Službe kriminalističke policije, u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Šibeniku i Splitu dovršili su kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim hrvatskim državljaninom, zbog sumnje da je u razdoblju od 24. listopada 1991. do 4. kolovoza 1995., u svojstvu zamjenika komandira voda vojne policije pri 2. brigadi TO „JNA“, brigade „PJM“ tzv. „vojske RSK“ i 2. pješačke brigade tzv. „vojske RSK“, počinio više kaznenih djela „Ratni zločin protiv civilnog stanovništva“ iz članka 120. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske na štetu hrvatskog civilnog stanovništva, izvijestili su iz PU Šibensko-kninske.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je osumnjičeni u navedenom razdoblju bio upoznat s činjenicom da se nakon okupacije sela skradinskog zaleđa (Sonković, Gračac, Vaćane, Kula Peković, Ždrapanj, Rupe, Laškovica, Ićevo, Plastovo) i sela vodičkog zaleđa (Piramatovci, Bilostanovi, Krković, Lađevci, Žažvić, Cicvare, Međare, Čista Velika, Čista Mala, Dragišići) na tom području civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti ubija, muči, protuzakonito zatvara, kao i da mu se imovina pljačka i uništava.

Također, u navedenom periodu minirane su i do temelja srušene katoličke crkve i to: u mjestu Plastovo crkva sv. Nikole, u mjestu Sonković crkva sv. Marka, u mjestu Rupe crkva sv. Ante Padovanskog, u mjestu Čista Velika crkva sv. Ane, u mjestu Piramatovci crkva sv. Bartula, u mjestu Krković crkva Svih Svetih, u mjestu Vaćani crkva sv. Ante i u mjestu Gaćelezi crkva sv. Ante, dok su opljačkane i devastirane sve ostale crkve.

Iako je osumnjičeni 62-godišnjak mogao i bio dužan poduzeti sve potrebne mjere i radnje u cilju otkrivanja kaznenog djela, otkrivanja počinitelja i daljnjeg procesuiranja počinitelja, što je obuhvaćalo podnošenje kaznene prijave i privođenje nadležnom vojnom tužitelju, nije poduzeo nužne i razumne mjere da se takvi zločini spriječe, suzbiju i kazne, time pristajući da njemu podređeni pripadnici vojne policije i pripadnici vojske nastave s takvim postupanjima, ujedno pristajući i na posljedice takvog protupravnog postupanja.

Utvrđeno je kako je osumnjičeni bio upoznat s činjenicom da se na tom području civilno pučanstvo hrvatske nacionalnosti muči, protuzakonito zatvara te da je ubijeno sedamnaest osoba, tada u dobi od 49 do 83 godine.

Protiv osumnjičenog 62-godišnjaka koji se trenutačno nalazi u istražnom zatvoru, podnesena je kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu.