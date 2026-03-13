Nakon 15 nezaboravnih godina u eteru, Tatjana Jurić odlazi s radija

Nakon 15 godina provedenih u eteru i tisuća radijskih sati koje je podijelila sa slušateljima, Tatjana Jurić zaključuje svoje poglavlje na bravo radiju.

Tijekom svih tih godina Tatjana je bila mnogo više od glasa u eteru. Svojom energijom, iskrenošću i toplinom svakodnevno je gradila poseban odnos sa slušateljima koji su uz nju dijelili životne trenutke, radosti i brige. Upravo su ti susreti, poruke i razgovori stvarali radijski program koji je godinama živio sa svojom publikom.

"Svakodnevni program uživo, od samih početaka, obilježio je moj rad u medijima. Gotovo 25 godina provela sam upravo u eteru, što na televiziji, što posljednjih 15-ak godina za radijskim pultom. I uživala sam u svakom trenutku! No, došlo je vrijeme za promjenu. Zahvalna sam bravu na svemu što mi je donio. Moja se ljubav prema poslu nije promijenila, a prisutna je i želja za dodatnim izazovima. Bravo nastavlja sa svojim sjajnim poslom, a ja ću ih odsad rado pratiti kao i svi drugi slušatelji, s ove druge strane. Veselim se i tomu! Iznad svega, sa sobom nosim brojne kontakte sa slušateljima i zahvalna sam im na prijateljstvu i druženju svih ovih godina", emotivno poručuje omiljena voditeljica.

U istom tonu, od Tatjane se opraštaju i s bravo radija.

"Petnaest godina zajedničkog rada ostavlja iza sebe tisuće radijskih sati, bezbroj priča i jedno posebno mjesto koje Tatjana ima u povijesti našeg radija. Zahvalni smo joj na svemu što je dala našem programu, našem timu i našim slušateljima. Od srca joj želimo puno uspjeha, inspiracije i lijepih novih profesionalnih poglavlja koja su pred njom", rekao je direktor radija Katijan Knok.

Iza zajedničkih godina ostaju uspomene, prijateljstva i brojni trenuci koje su zajedno stvarali u eteru, s timom radija i sa slušateljima koji su godinama bili dio te svakodnevice.