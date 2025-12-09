Najtraženija predstava Splitom putuje i daruje osmijehe: Pogledajte gdje sve stiže ‘Pita moja mama’!

Gradsko kazalište lutaka Split ovog je adventa istovremeno aktivno na svojoj sceni i izvan kazališta. Dok se u kazalištu uspješno izvodi nova blagdanska predstava „Crna knjiga Djeda Mraza“ Branimira Rakića, nastala prema pjesmi Ratka Zvrka i postavljena u režiji autora, GKL Split paralelno provodi i bogat program gostovanja.

Jedna od najtraženijih predstava, „Pita moja mama: Imate li jedno jaje“, u izvedbi glumaca Milana Buzolića, Ivana Medića i Nine Vidan, putuje izvan kazališta te će tijekom prosinca obići razne lokacije u Splitu i okolici, kao i niz ustanova u sklopu posebnog humanitarnog ciklusa. Predstava je inspirirana istoimenom slikovnicom poznate autorice i slikarice Tisje Kljaković Braić, a nastala je u koprodukciji GKL-a Split i Teatra Poco Loco, pod redateljskom palicom Renate Carole Gatica.

Humanitarni ciklus započeo je 5. prosinca u Centru za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ u Vrlici. U danima koji slijede, predstava će razveseliti korisnike Dječjeg doma „Maestral“, Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“, te Centra za rehabilitaciju „Mir“ u Rudinama. Završna izvedba planirana je 18. prosinca na dječjem odjelu Kliničkog bolničkog centra Split.

Publici svih uzrasta predstava donosi toplu i duhovitu priču, prožetu glazbom, kreativnom scenografijom i prepoznatljivim vizualnim potpisom Tisje Kljaković Braić. Kroz njezin maštoviti svijet, gledatelji otkrivaju čaroliju Splita — „najlipšeg grada na svitu“ — u ovo najtoplije doba godine, u vrijeme adventa.