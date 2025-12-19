Najtopliji poklon ovog Božića: Malena Sara donijela radost susjedima

Kako je objavljeno u kvartovskoj grupi na Facebooku – vrećica s poklonima dočekala je susjede.

"Jutros otvaramo vrata jer je vrijeme polaska malca u vrtić. Kad ono – iznenađenje. Ispred vrata stoji vrećica s poklončićima, što za malca, što za nas, što za našeg psa. Poklončići su bili ispred vrata svakog susjeda. Uz njih je došla poruka da je na sve nas mislila malena susjeda Sara", napisao je jedan od stanara uz napomenu da vjeruje da su u svemu prste imali i njeni roditelji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Stanar je tim putem zahvalio susjedi Sari i njenim roditeljima na uljepšanom jutru te što predstavljaju "dobri duh Božića".

"P.S. nekako mislim da ste ukrali nagradu za najboljeg susjeda, ako ne Gajnica i šire, onda definitivno s 4. kata", zaključio je, piše Dnevnik.hr.