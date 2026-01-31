Najslađa utrka s najvažnijom misijom: Više od 250 djece trčalo i učilo čuvati našu najvrijedniju baštinu – antičku Salonu

Održana je Dječja utrka „Trčim i čuvam Salonu“ u suorganizaciji Arheološkog muzeja u Splitu i Trail i treking kluba Strka. Ovo događanje iz godine u godinu okuplja sve veći broj djece i roditelja te potvrđuje da je spoj sporta, zabave i kulturne baštine dobitna kombinacija.

Mnogi su sudionici stigli značajno ranije te uživali u prirodnoj ljepoti i jedinstvenom ambijentu jednog od najvažnijih arheoloških lokaliteta u Hrvatskoj. Program je započeo zagrijavanjem, no već tada na licima djece moglo se vidjeti uzbuđenje i iščekivanje. Kada je označen start, postalo je jasno da su mali trkači, zajedno sa svojim roditeljima, već unaprijed strateški isplanirali svoju rutu. Ova utrka nije klasično natjecanje. Trkači sama biraju kojim će putem krenuti kroz antičku Salonu, obilaze kontrolne punktove, rješavaju zadatke i na svakom punktu dobivaju dokaz o obilasku koja ujedno predstavlja i nagradu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Poseban trenutak predstavljao je dolazak u salonitanski amfiteatar, gdje su se djeca fotografirala s pravim gladijatorom. Ovaj prizor izazvao je oduševljenje, ali i dodatno približio antičku povijest na način koji će se dugo pamtiti. Na cilju su svi sudionici dočekani s medaljama, jer u ovoj utrci svi su pobjednici.

Iako je riječ o „najslađoj utrci“, iza nje stoji vrlo ozbiljna i važna misija: upoznavanje najvrjednije kulturne baštine i odgoj novih generacija čuvara arheološkog lokaliteta Salona. Upravo kroz ovakva iskustva djeca uče poštovati prostor u kojem se nalaze i razumjeti njegovu vrijednost.

„Dolazimo već godinama i ovo nam je postala najdraža obiteljska aktivnost u godini. Djeca uživaju, a kad su oni sretni, sretni smo i mi“, poručili su zadovoljni roditelji, ističući kako ovakvi programi imaju posebnu vrijednost jer spajaju boravak na otvorenom, edukaciju i osnažuju obiteljsko zajedništvo.

Iz Arheološkog muzeja u Splitu naglašavaju kako upravo ovakvi programi predstavljaju temelj njihove misije: „Naš je cilj da Salona ne bude samo prostor kroz koji se prolazi, nego mjesto koje se razumije i poštuje. Zahvaljujemo Trail i treking klubu STRKA, svim roditeljima i djeci koji su danas pokazali izniman odnos prema baštini i koji svojim primjerom usmjeravaju najmlađe ka upoznavanju, razumijevanju i očuvanju arheološkog lokaliteta Salona. Veseli nas vidjeti da iz godine u godinu raste interes i broj sudionika. Ove godine u rekordnom roku prijavilo se više od 250 djece.“

Iz Trail i treking kluba STRKA ističu kako im je ova utrka jedan od najdražih projekata u godini: „Ovo nije samo utrka, nego iskustvo koje djeca pamte. Kroz sport, i zajedničko sudjelovanje učimo ih kako se odnositi prema prostoru u kojem se nalaze. Posebno nas veseli što se iz godine u godinu vraćaju ista djeca, ali dolaze i nova, što nam potvrđuje da radimo nešto vrijedno. Salona je idealno mjesto za ovakav spoj sporta, edukacije i zajedništva.“

Lijepo vrijeme dodatno je pridonijelo atmosferi, a svi koji su odlučili subotnji dan provesti u Saloni složili su se da su donijeli najbolju moguću odluku. Smijeh, trčanje i pozitivna energija ispunili su antički grad i još jednom pokazali da Salona živi i dalje kroz sve generacije.

Dječja utrka u Saloni danas je već prepoznata i omiljena manifestacija, a sve upućuje na to da će se u budućnosti razvijati i rasti, zadržavajući ono najvažnije: sportski duh, zajedništvo i duboko poštovanje prema kulturnoj baštini.