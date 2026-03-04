Close Menu

Najopasniji zatvorenik Hrvatske šokirao javnost obraćanjem novinarima

Evo što je rekao

Srđan Mlađan, koji je smatran najopasnijim zatvorenikom u Hrvatskoj, danas je izašao pred sud u Varaždinu. Trenutno služi 27 godina zatvora, koji mu istječu u svibnju 2027. godine.

U srijedu počinje novo suđenje Srđanu Mlađanu. Je li osveta kovana iza rešetaka?

Novo suđenje pokrenuto je zbog optužnice potvrđene krajem prošle godine, u kojoj ga se tereti za poticanje na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobode i neovlašten pristup računalnim sustavima. Mogao bi biti osuđen na novu zatvorsku kaznu.

Tko je Srđan Mlađan? Najgori hrvatski ubojica oženio se u zatvoru, dobio je desetke ljubavnih pisama od žena

Kako javljaju reporteri Jutarnjeg lista, na sud je stigao u pratnji petorice policajaca s dugim cijevima.

Hoće li najopasniji hrvatski zatvorenik ostati iza rešetaka? Danas mu počinje suđenje

- Prestanite plašiti narod sa mnom - rekao je Mlađan novinarima, piše Jutarnji list.

VIDEO pogledajte ovdje. 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1