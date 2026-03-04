Najopasniji zatvorenik Hrvatske šokirao javnost obraćanjem novinarima

Srđan Mlađan, koji je smatran najopasnijim zatvorenikom u Hrvatskoj, danas je izašao pred sud u Varaždinu. Trenutno služi 27 godina zatvora, koji mu istječu u svibnju 2027. godine.

Novo suđenje pokrenuto je zbog optužnice potvrđene krajem prošle godine, u kojoj ga se tereti za poticanje na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobode i neovlašten pristup računalnim sustavima. Mogao bi biti osuđen na novu zatvorsku kaznu.

Kako javljaju reporteri Jutarnjeg lista, na sud je stigao u pratnji petorice policajaca s dugim cijevima.

- Prestanite plašiti narod sa mnom - rekao je Mlađan novinarima, piše Jutarnji list.

VIDEO pogledajte ovdje.