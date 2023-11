NAJNAPETIJI DIO NATJECANJA Student prava zapjevao Oliverovu 'Dobar dan': " Ovo je sklizak teren"

Dugo očekivana, četvrta sezona The Voice Hrvatska, krenula je nastupom mentora i dijelova njihovih pjesama pred raspoloženom publikom i prepunim studijem Anton Marti na zagrebačkom Prisavlju.

U vruće mentorske fotelje ponovno su sjeli Vanna i Gobac, a svoje mentorsko krštenje imaju Urban i Dino.

- Znaš ne smijemo doma nositi ove stolice, ja sam htio prošle godine, ali mi nisu dali. Vanna i ja smo stari mentori, samo mi smijemo pričati, pokušavao je Gobac opustiti nove mentore na samom početku.

Krenulo je s Vanninom najavom da je 4 sezona showa The Voice počela.

I krenulo je

Prva se predstavila Karla Jovanović i pjevala pjesmu "I just want to make love to you" (Etta James).

Prvi se okrenuo Gobac koji je gotovo čitavo vrijeme pjevao uz Karlu. Nakon njega i Vanna i Dino.

- Nisam znao što očekivati, a sad imam visoka očekivanja, prokomentirao je Dino, čiji tim je na kraju Karla i izabrala.

Paolo nije prošao dalje

- The Voice je za mene prilika da me ljudi vide i da učinim moj Cres ponosnim, rekao je Paolo Kaštelan, student prava koji pjeva i u klapi.

Pjevao je "Dobar dan", velikog Olivera, piše HRT.

- Ovo je sklizak teren kad pjevaš Olivera, moraš nas nečim posebnim taknuti. Na žalost nismo to osjetili iako imaš sjajan glas, samo su neki od komplimenata mentora, ali Paolo nije prošao dalje.

"It's a man's man's man's world“, Jamesa Browna, energično je pjevala Ana Verunica i dobila tri okreta mentora.

- Čim si vrisnula ja sam se okrenuo, rekao je Gobac uz smijeh i podršku publike u studiju.

- To je to, rezimirao je Urban čiji tim je Ana i odabrala.

- Moje mane su da sam prekritičan prema sebi i da sam perfekcionist, rekao je Fran Uccellini prije nego što je otpjevao "Man in the mirror".

- Tko zna pjevati Michaela Jacksona, zna pjevati i punk, prokomentirao je Gobac koji se jedini okrenuo i koji je dobio prvog pjevača u svom timu.

Romana Kalauz donijela nam je na scenu "Oops!...I did it again!", ali bez obzira na komplimente mentora, pogotovo Urbana koji je sjeo kraj nje na pozornicu, nije prošla dalje.

- Htjela sam kroz emisije plakati s Urbanom, ali…., zaključila je Romana.