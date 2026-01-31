NAJMLAĐI SVINJOGOJAC Luka (11) ima šest krmača i 64 praščića: 'Na farmi sam od jutra do sutra'

Uzgoj svinja i svinjokolja, koja je nekada podrazumijevala brojnu ispomoć, od samog klanja, preko obrade mesa, pa sve do pripreme za sušenje, danas su u zadarskom kraju gotovo sasvim izumrli. Tradicija koja je desetljećima bila sastavni dio seoskog života otišla je u ropotarnicu prošlosti. Ipak, postoje i oni hrabri i odvažni koji vjeruju u sebe, svoju ideju i iz čiste želje upuštaju se u uzgoj svinja, uvjereni da na tom putu mogu uspjeti.

Nerazdvojni su

Jedan od njih je Luka Demo iz Raštana Donjih, naselja u zaobalju Općine Sveti Filip i Jakov. Vijest sama po sebi možda ne bi bila neobična ni senzacionalna da Luka Demo nema tek 11 godina i da ne pohađa 5. razred Osnovne škole u Sv. Filipu i Jakovu, piše Zadarski list.

– S novcima koje sam prije godinu i pol dana dobio za svoju prvu svetu pričest, s ocem Antom išao sam u Liku i kupio tri praščića, moje drage križance slavonske i divlje svinje, kazao je mali Luka.

Ovaj iznimno mladi poduzetnik zasigurno je fenomen u ovdašnjem svinjogojstvu, jednoj od nekada najznačajnijih grana poljoprivredne proizvodnje. Dok su se tradicionalni običaji, za koje se donedavno vjerovalo da će prije propasti selo nego oni, ugasili, Luka na to nikako ne pristaje. Danas ga se s pravom može nazvati najmlađim poduzetnikom u Lijepoj Našoj.

– Zasad imam šest krmača, jednog nerasta i 64 praščića, ponosno će Luka, koji se sa svinjama, uz puno ljubavi i svakodnevne brige, brzo sprijateljio. Postali su nerazdvojni.

Svinje imaju osobna imena, kako radi lakše identifikacije, tako i zbog emotivne povezanosti. Krmače se zovu Maća, Mimi, Linda, Conja, Crnka i Mila, dok je nerast Maći težak oko 350 kilograma.

Tri tone kukuruza

– Želja mi je da jednog dana imam 100 i više krmača koje se prase dva puta godišnje. U jednom leglu imaju od 10 do 15 prasadi, govori Luka, iznimno mlad, ali iznenađujuće zreo i usmjeren poduzetnik koji ne skriva ambiciju da svoj hobi pretvori u ozbiljan i unosan posao.

Svjestan je da stvaranje farme svinja od nule traži puno vremena, truda i ulaganja. Farma se nalazi na lokaciji Drače, otprilike kilometar do kilometar i pol od obiteljske kuće. Ondje su izgradili staju, pomoćni objekt i dvorište te postavili ogradu i video nadzor.

– Mjesečno za prehranu svinja treba čak tri tone kukuruza, a za praščiće oko 100 litara mlijeka. Tu su i kupus i zelje, objašnjava Luka koji uzgoj svinja ne doživljava kao igru, nego vrlo ozbiljno.

Rad na svinjogojskoj farmi zahtijeva svakodnevnu prisutnost, posvećenost i fizički napor.

– Na farmi sam od jutra do sutra. Najmanje dva puta dnevno, po dva sata, posvećujem svojim svinjama i tukama. To je jače od mene, puno jače, priznaje Luka.

Njegov otac Ante Demo s ponosom ističe kako sin svojim primjerom potvrđuje staru narodnu izreku: »Na mladima svit ostaje«.

Brojna podrška

Profitabilnost farme svinja u potpunosti će ovisiti o marljivosti i vještini uzgajivača, a toga ovom mladom poduzetniku očito ne nedostaje.

– Ne bih ih prodao. Nema te sile niti eura. Ni za sve šolde ovog svita, iskreno kaže Luka, strastveni ljubitelj domaćih životinja kojem je obitelj najveća podrška.

U selu ga svi vole i rado pomažu, a poznat je i daleko izvan Raštana Donjih.

– Svi mi s puno ljubavi i bez prigovora daju podršku. Posebno moram spomenuti barba Danila iz Svetog Petra, koji nam je nedaleko farme besplatno ustupio dva hektara zemlje za sijanje kukuruza i žita. Svima velika hvala, zahvaljuje se Luka Demo, dok zajedno s mlađim bratom Jakovom doji praščiće, piše Zadarski list.