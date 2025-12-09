Najljepša adventska priča: Pala je prosidba u Božićnom selu

Božićno selo u Dolcu Gornjem u nedjelju je postalo mjesto jedne posebne blagdanske čarolije dogodila se prosidba koja je oduševila sve prisutne. Uz svjetlucave lampice i blagdanski ugođaj, mladi par zaručio se pred publikom i izazvao ovacije i emocije.

Iz organizacije Božićnog sela poručili su da im je iznimno drago što su upravo oni bili svjedoci ovog predivnog trenutka te su novopečenim zaručnicima uputili najbolje želje.

„Neka im život bude pun ljubavi, zagrljaja i radosti, baš kao najljepša božićna priča“, poručili su domaćini.

Božićno selo ovih je dana puno događanja, a ova romantična priča zasigurno će ostati jedna od najposebnijih uspomena ovogodišnjeg adventskog programa.