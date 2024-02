NAJIŠČEKIVANIJI DOGAĐAJ U ZAGORI Bili smo na pokladnom jahanju u Brnazama, konjanici uživali u pjesmi i plesu, a sve je začinila harmonika

Članovi udruge Naše Brnaze i ove su godine odlučili organizirati Pokladno jahanje kroz Brnaze koje je održano danas.

‘Vidjeli smo da su dosadašnje dvije godine organizacije pokladnog jahanja uistinu bile pun pogodak. Zato smo odlučili tu aktivnost nastaviti i ove godine. Želja nam je još više našim ljudima, ne samo u Brnazama nego i ostalim posjetiteljima, uljepšati na jedan drugi način pokladno vrijeme’, istaknula je predsjednica Udruge Naše Brnaze Maja Kovačević

Idejni začetnik ove lijepe i nesvakidašnje brnaške priče Mario Jagnjić otkrio je Ferati što ga je navelo na ideju da se ovakva manifestacija održi u cetinskom kraju, odnosno u Brnazama.

‘Često sam posjećivao kontinentalni i slavonski kraj i dojmilo se to pokladno jahanje, odnosno meni je dojmljivo sve kada su konji u pitanju. Odlučili smo se za ovu organizaciju i moram kazati kako smo ugodno iznenađeni kako je ona ovdje prihvaćena i od naroda i sudionika. Ove godine pozornost ćemo dati na još bolju organizaciji, a posebno na opremljenosti konja i izgled jahača. Znamo da svi ne mogu imati adekvatnu narodnu nošnju, ali jahači mogu obući tamne ili crne hlače i bijelu košulju pa eto, molimo ih sve da se drže toga, da udovolje našoj molbi’, istaknuo je Mario Jagnjić.

O konjima, sudionicima i drugim zanimljivostima oko organizacije govorio je Ante Paštar.

‘Prošle godine imali smo skoro 60 jahača, a tu bismo brojku mogli doseći i ove godine. Imat ćemo tu i dvije kočije. S ukrašenom kočijom stiže naš prijatelj Baran s obitelji iz Kladnjica, koji će voziti naš glazbeni sastav Duo Thunder i ostale. Vjerujem kako ćemo stvoriti jednu jako lijepu i dojmljivu povorku. Ono što je potrebno istaknuti to je da je interes mladih za sudjelovanje u ovoj našoj pokladnoj manifestaciji jako velik i to nas veseli’, kazao je između ostalog Ante Paštar, dodajući kako će ove godine biti nagrađeni najbolje obučeni jahač i najbolje ukrašeni konj.

Okupljanje sudionika je krenulo u subotu, 10. veljače od 10 do 10,30 sati na Meljači, a povorka se potom kretala ulicama na Brnaškoj Glavici do kapelice Gospe Sinjske, Čarići, Klarići, pa povratak prema školi i dalje zaseocima, kao i prošle godine, sve do Vučkovića, a potom ‘starom rerom’ do doma u Brnazama gdje se sve začinilo feštom.

A kako je bilo ove godine, pogledajte u fotogaleriji našeg Roka Pavlinušića.

