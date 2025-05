Najinovativniji CMO svijeta na Danima komunikacija: Machado otkrio snagu ideja koje mijenjaju brendove – i svijet

Treći dan festivala Dani komunikacija 2025. u Rovinju kulminirao je u velikom stilu – na glavnu pozornicu stupio je Fernando Machado powered by A1, marketinški vizionar čije ideje su redefinirale komunikaciju nekih od najpoznatijih globalnih brendova. Govorivši o važnosti kvalitetnoga briefa u komunikacijskoj industriji, osvrnuo se na citat filozofa Blaisea Pascala koji kaže da je napisao dugačko pismo jer nije imao vremena napisati kratko – te poručio: „Ako želite da ljudi zaista razumiju vašu ideju, budite kratki i jasni.“U inspirativnom predavanju Machado je govorio o moći ideja koje ne samo da pomiču granice industrije, već ostavljaju trag i izvan nje. Iskustva koja je stekao oblikujući kampanje za Burger King i Dove pretočio je u konkretne uvide o tome kako marketing može biti više od poruke – može biti pokretač stvarne društvene promjene.

Machada je dočekala dvorana već ispunjena uzbuđenjem, zahvaljujući karizmatičnom povratku Davida Shinga, poznatog digitalnog filozofa i jednog od najzanimljivijih mislioca tehnološke scene. Njegovo predavanje Nothing Changes If Nothing Changes bilo je poziv na buđenje – razmišljanje o tome kako možemo koristiti tehnologiju, a osobito umjetnu inteligenciju, ne da nas udalji, već da nas približi. Svojim ekscentričnim nastupom, britkim humorom i zaraznom energijom Shing je još jednom opravdao svoj status miljenika publike.„Mi smo u industriji koja ljude motivira da nešto požele – a zapravo trebamo početi stvarati proizvode koje ljudi zaista žele“, poručio je raspoloženoj publici.

Kreativnost, kao neiscrpna sila promjene, bila je u središtu pažnje i u završnom segmentu glavne dvorane On the Role of Creativity Today, panelu koji je okupio istaknute stvaraoce iz različitih područja: predsjednica Uprave HURA-e Jelena Fiškuš (Studio Sonda), producent s nominacijom za Oscara Danijel Pek; kustosica i osnivačica/predsjednica Nomada – Hrvatskog ureda za suvremenu umjetnost Vanja Žanko; poznati modni dizajner koji surađuje čak i s Beyonce Juraj Zigman te jedan od najcjenjenijih hrvatskih arhitekata i senior partner Studija 3LHD Marko Dabrović. Iako različitih izraza, svi su se složili u jednom: kreativnost je danas važnija nego ikad. Ne kao ukras, nego kao alat za preispitivanje normi, oblikovanje identiteta i stvaranje prostora za nove vrijednosti.

U osvrtu na završnicu festivala, Davor Bruketa, član organizacijskog odbora Dana komunikacija, izjavio je: „Ako kreativnost i dalje tretiramo kao ‘nešto što dolazi na kraju’, propustili smo poantu. Ovdje smo vidjeli da je ona polazna točka – ne samo za dobre kampanje, već za konkretne poslovne rezultate i društvene promjene. Tko to još ne vidi, možda je na krivom festivalu.“

Brojni posjetitelji imali su priliku uz ove vrhunske stručnjake u glavnoj dvorani čuti i predavanje Mirelle Crespi – strateginje koja razumije podatke bolje od ikoga i koja je pokazala kako analitika i kreativnost mogu djelovati sinergijski, donoseći mjerljive rezultate kampanja bez gubitka njihove autentičnosti i utjecaja. Dnevni program dodatno su obogatili i brojni paneli koji su pokrenuli dijalog o ključnim društvenim pitanjima. Panel Will AI Actually Pay Off? powered by Raiffeisen Hrvatska bavio se stvarnim dometima umjetne inteligencije u poslovnim rezultatima, dok je From Witch Hunt to AI: Lessons from Yuval Noah Harari kritički je sagledao utjecaj dezinformacija i algoritama na demokraciju. Razgovor Can Money Talk Be Sexy? powered by Addiko bank otvorio je društveno relevantnu diskusiju o financijskoj pismenosti i razbijanju tabua oko novca., a panelZagreb, I Love You. What’s Next? promišljao je (kontroverznu) ulogu dizajna u oblikovanju urbanog identiteta i budućnosti glavnog grada.

Završnica festivala potvrdila je ulogu Dana komunikacija kao epicentra ideja, dijaloga i inspiracije — mjesta gdje se brišu granice između industrija, gdje tehnologija susreće emociju, a kreativnost postaje katalizator promjene.

Više informacija o festivalu dostupno je na www.danikomunikacija.com.