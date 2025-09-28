Najezda glodavaca u dalmatinskoj općini: Povezuje se s rušenjem hotela?

Općina Župa dubrovačka zaprimila je pritužbe građana na povećanu prisutnost glodavaca u blizini obiteljskih kuća, osobito u naselju oko nekadašnjeg hotelskog kompleksa u Kuparima.

"Stanovnici su izrazili zabrinutost zbog higijenskih uvjeta i sigurnosti svojih domova, a problem se povezuje s rušenjem hotelskih objekata na tom području", kažu u nedjelju iz Općine Župa dubrovačka.

Načelnik Općine Marko Miloslavić istaknuo je kako se situacija shvaća vrlo ozbiljno te da je cilj pravovremeno spriječiti daljnje širenje i osigurati zaštitu zdravlja mještana.

Stručne službe na terenu

Općina je odmah reagirala i angažirala Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko - neretvanske županije. Stručne službe Zavoda izaći će na teren kako bi obišle kritične lokacije i utvrdile razmjere problema. Nakon toga, u suradnji sa Sanitatom, provest će se sustavna deratizacija, prenosi Južni. Dodaju se to povezuje s rušenjem hotela u Kuparima.

Očekuje se da će poduzete mjere u narednim danima značajno poboljšati stanje, kažu iz Općine Župa dubrovačka.