Close Menu

Najavljena 9. Noć Neretvana u Splitu

Zainteresirani se mogu prijaviti putem e-mail adrese drustvoneretvanast@gmail.com, na kojoj mogu dobiti i dodatne informacije o programu i detaljima događaja

Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Splitu najavilo je održavanje tradicionalne 9. Noći Neretvana, koja će se održati u nedjelju, 30. studenoga, u restoranu Gusar u Splitu.

Organizatori pozivaju sve članove, prijatelje Neretve i sve zainteresirane da se pridruže večeri druženja, pjesme i zajedništva.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Zainteresirani se mogu prijaviti putem e-mail adrese drustvoneretvanast@gmail.com, na kojoj mogu dobiti i dodatne informacije o programu i detaljima događaja.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0