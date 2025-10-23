Najavljena 9. Noć Neretvana u Splitu

Društvo Neretvana i prijatelja Neretve u Splitu najavilo je održavanje tradicionalne 9. Noći Neretvana, koja će se održati u nedjelju, 30. studenoga, u restoranu Gusar u Splitu.

Organizatori pozivaju sve članove, prijatelje Neretve i sve zainteresirane da se pridruže večeri druženja, pjesme i zajedništva.

Zainteresirani se mogu prijaviti putem e-mail adrese drustvoneretvanast@gmail.com, na kojoj mogu dobiti i dodatne informacije o programu i detaljima događaja.