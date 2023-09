Najava najuzbudljivije glazbene sezone i inovativne pretplate u Hrvatskom domu Split

Hrvatski dom Split od listopada kreće u realizaciju nove, četvrte sezone. Renomirani glazbenici predstavit će se kroz četiri ciklusa pod nazivima 1.618, Chiaroscuro, Kontrapost i Ad libitum. Hrvatski dom obećava najuzbudljiviju glazbenu sezonu do sada, a uz bogat i tematski raznovrstan program za publiku je osobito bitna novost jedinstvena pretplata u kulturi Taserakt, koja uz ciklusne pretplate daje potpunu slobodu pretplatniku u kreiranju vlastite sezone, odnosno odabiru koncerata na koje se pretplaćuje.

Pretplatnici će sami birati koncerte koje će uključiti u svoju pretplatu u pakete od 4, 8, 16 i 24 koncerata, a više je informacija dostupno na službenim stranicama.

Kroz cijeli rujan pretplate će se prodavati na blagajni Hrvatskog doma radnim danom od 9 do 12 i od 16 do 19 te subotom od 10 do 13 sati.

Listopad

Listopad će početi uz CIKLUS 1.618 (klasika) i Splitski skladateljski krug, Cantus Ansambl i svečano dodjeli imena Ive Tijardovića koncertnoj dvorani, koja svoje novo ime duguje jednoj od najvažnijih glazbeničkih i kulturnih osobnosti grada Splita. Novoosnovani Komorni orkestar „Tijardović“ - Split pod ravnanjem dirigenta Harija Zlodre svojim prvim koncertom otvara novo poglavlje glazbenog života grada Splita. Uvažena solistica violončelistica Monika Leskovar predstavit će se u suradnji s još jednim istaknutim violončelistom, Branimirom Pustičkim te Zadarskim komornim orkestrom. Krajem listopada održat će se Koncert za Dušni dan (Thomaso Cecchini: Psalmi, Missa et Alia Cantica) u izvedbi Musica Adriatica, ansambla koji želi promovirati, izvoditi i revitalizirati glazbu čiji su korijeni na jadranskoj obali, pod dirigentskom palicom Sare Dodig Baučić.

Studeni

Studeni će početi Danima klasične gitare i nastupima Petra Čulića i Alberta Mesirca. Slijedi nastup nagrađivanog saksofonista Lovre Merčepa, u suradnji s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, pod ravnanjem maestra Ivana Huta. Pijanisti Vselovod Dvorkin, violinistica Evgenia Epshtein i violončelist Denis Shapovalov udružit će se u izvedbi djela Sergeja Rahmanjinova, čiji će opus predstaviti i pijanist Alexander Sinchuk, a dr. sc. Stefan Cvetković održat će predavanje „U epohi koja iščezava: Sergej Rahmanjinov, posljednji romantičar klavira“. Koncertima će se obilježiti 150.-a obljetnica rođenja velikog skladatelja.

Prosinac

Prosinac će početi uz Zbor Hrvatske radiotelevizije koji nastupa uz instrumentalni ansambl Concerto dei venti, pod ravnanjem svog šefa-dirigenta Tomislava Fačinija, a izvest će „Vespro“ Claudija Monteverdija. Gudački kvartet Gewandhaus uz Kajanu Pačko izvest će djela Dore Pejačević i P. I. Čajkovskog, a monodrama 'Clara Schumann' u izvedbi Ksenije Prohaske predstavlja pravi dramski spektakl u kojem teatar i glazba kroz usklađeni odnos odaju počast velikoj ženi i glazbenici, supruzi poznatog skladatelja Roberta Schumanna.

Siječanj i veljača

U siječnju publiku čeka sjajna suradnja ruskog violinista Artura Kaganovskoga i belgijskog pijanista Philippea Raskina, a veljaču će uljepšati bas-bariton svjetskog glasa, Krešimir Stražanac, u nastupu s jednim od naših najuglednijih ansambala, Zagrebačkim solistima. Potom slijedi sjajan tandem Mislava Režića i Gordana Tudora koji je urodio glazbenim projektom jedinstvenim u svijetu glazbe, gdje se u formi glazbenog recitala, osim klasičnih instrumenata saksofona i gitare, koristi i električna gitara te elektronika. U veljači će u okviru Splitskoga kruga nastupiti i Kamal Gekić, pijanist svjetske reputacije. Najzahtjevnija i najljepša djela repertoara za duo violončela i klavira prezentirat će Alexander Hülshoff i Andreas Frölich.

Ožujak

I ožujak u Hrvatskom domu počinje atraktivnim suradnjama, bas Ante Jerkunica i njegovi kolege i prijatelji, mezzosopranistica Žana Marendić, violinistica Marica Rogošić, violončelistica Sunčana Tušek, te dirigent i pijanist Hari Zlodre pripremaju gala večer najatraktivnijih opernih ulomaka. Velikom nizu solističkih koncerata prominentna splitska pijanistica Vesna Podrug pribrojit će još jedan bogat pijanistički recital, sparujući Schuberta i Prokofjeva, Brahmsa i Rahmanjinova. Ugledni slovenski Kvartet Tartini, koji ove sezone navršava četrdeset godina djelovanja, nastupit će na splitskom koncertu zajedno s istaknutim slovenskim klarinetistom, Darko Brlekom.

Travanj

Travanj će otvoriti Violinski duo Krpan, otac Anđelko i sin Martin,čiji će repertoar obuhvatiti djela hrvatskih skladatelja, a nakon njih slijedi nastup nagrađivanog pijanista Lukáša Vondráčeka. Flautistica Ana Domančić u suradnji s harfisticom Mirjam Lučev predstavit će nam djela od klasike naovamo Henrija Büssera, Josepha Jongena, Auberta Lemelanda i Jean-Michela Damasea, kojima pridružuje skladbu romantičnog flautističkog virtuoza, Franza Dopplera, te skladbu hrvatskog skladatelja Zvonimira Markovića.

Svibanj

U svibnju će se splitskoj publici predstaviti violinist Roman Simović, koncertni majstor Londonskog simfonijskog orkestra. Jedinstven glazbeni događaj priredit će glazbena obitelj Surian u svojoj iznimno uspješnoj adaptaciji mjuzikla „Jalta, Jalta“. Ansambel Camerata Academica okuplja vrhunske slovenske glazbenike, odnosno profesore s Akademije za glasbo u Ljubljani i članove Slovenske filharmonije, a u Splitu će predstaviti djela za puhački sekstet.

Omiljeni gost splitskih pozornica, slavni violinist proslavljen svojim blistavim interpretacijama još u dječačkoj dobi, Stefan Milenković u lipnju se vraća u Split s novim autorskim programom, klasikom svjetske literature u aranžmanu za violinu i gudače – scenskom kantatom „Carmina Burana“ Carla Orffa. Slijedi jedan od najistaknutijih splitskih glazbenika, pijanist Zoran Velić koji njeguje širok repertoar, iz kojega za solistički recital u novoj sezoni odabire niz remek-djela jednog od najljepših klavirskih opusa, onoga Frédérica Chopina.

U CIKLUSU CHIAROSCURO (jazz) predstavit će se jedan od najvažnijih srpskih glazbenika Vasil Hadžimanov, The Baylor Project koji stvara pod utjecajima jazza, gospela, bluesa i soula, Zvonimir Šestak Groove Assembly koji spajaju razne žanrove koji većinom potječu ili imaju korijenje s afričkog kontinenta. Valentinovo u Hrvatskom domu rezervirano je za splitsko-zadarski sastav Black Coffee i pjevačicu Uršulu Najev. Davor Križić i Jazz orkestar HRT-a, dobitnici Porina za najbolji album jazz glazbe („Insite”) te za najbolju skladbu jazz glazbe („Waltz Through the Night”) i najbolju izvedbu jazz glazbe („To the Lite”) svoj će pobjednički program predstaviti splitskim ljubiteljima jazza. Svojih će pet minuta dobiti i Mimika Orchestra, progresivni avangardni konceptualni jazz-world ansambl.

Leon Brenko Trio predstavit će skladbe na klaviru, kontrabasu i bubnjevima, a Chui, jedinstvena pojava na našoj glazbenoj sceni, objedinjuje razne žanrove, od jazza, preko popa i rocka do klupske i elektronske glazbe. Svjetski dan jazza obilježit će James Carter Quartet i The Music of Eddie "Lockjaw" Davis. Miro Kadoić Kvintet pokazat će zanimanje i za jazz tradiciju i inovaciju, a projekt „Bolling in Split” posvećen je obradama djela francuskog pijanista, skladatelja i glumca Claudea Bollinga. Kvintet Pavla Miljenovića bit će posvećen izvedbama suvremenog, ali razumljivog jazza, onog koji čvrsto stoji na zasadama jazz tradicije.

CIKLUS KONTRAPOST (svjetska i popularna glazba) već će u studenom ove godine predstaviti Dane klasične gitare uz Amiru Medunjanin, bosansku Billie Holiday, i Boška Jovića. Guitar Duo Srđan Bulatović & Darko Nikčević kroz jedinstven spoj balkanskih nepravilnih ritmova i mnogih drugih međunarodnih utjecaja evocira ljepotu Mediterana i orijentalnog misticizma. Španjolska se flamenco pjevačica Montse Cortés udružila sa svojim nećakom, gitaristom Eduardom Cortésom u nastupu koji je praznik flamenca.

Uslijedit će nastup izraelskog pjevača i tekstopisca Asafa Avidana, koji se singlom The Reckoning Song popeo na sve svjetske top ljestvice ali i osebujnog pjevača Bože Vreće i dua Hojsak-Novosel.

Proslavljeni tenor Tomislav Mužek u prosincu se vraća u Split s programom napolitanskih kancona, a Quinteto Astor Piazzolla suštinski je predstavnik glazbe velikog skladatelja i legende tanga, ikone argentinske glazbe Astora Piazzolle. Imat ćemo priliku čuti i Carminhu, portugalsku pjevačica fada i popularne glazbe, kao i Alejandra Hurtada, jednog od najistaknutijih izvođača flamenco gitare u svijetu. Na veliko španjolsko putovanje pod nazivom „Španjolske noći“ uz mezzosopranisticu Tereziju Kusanović u travnju nas vode pijanist Zoran Velić, gitarist Petar Čulić, glumica Anastasija Jankovska i flamenco plesač Mitja Obed.

U lipnju slijede projekti Cinema (Branka Parlić, klavir, glazba: Philip Glas i Erik Satie), Hable con Ella, Pedro Almodóvar (Camerata Instrumentale Split, glazba: Alberto Iglesias) i Oxygene, multimedijalni projekt na glazbu Jeana Michela Jarrea (Sudar Percussion) za Svjetski dan glazbe.

Dobrodošla je inovacija Hrvatskog doma u novoj sezoni KONCERTNI LABORATORIJ – PROGRAM ZA DJECU I MLADE, unutar kojega će se predstaviti Karneval života – glazbeno-lutkarska predstava (4+ godine) u koprodukciji s Gradskim kazalištem lutaka, Camille Saint-Saëns: Karneval životinja – Interaktivni koncert za djecu i mlade (12+ godina), interaktivne radionice za osnovne i srednje škole pod vodstvom Karmen Širović, Opera za bebe - Opera Rosa (MBZ festival za VELIKE malene u gostima, Muzički Biennale Zagreb), W. A. Mozart: Figarov pir, komorna opera (6+ godina) pod ravnanjem rezidencijalnog umjetnika Hrvatskog doma Giorgija Suriana, te interaktivna predstava za one najmlađe-Teta Opereta i Barba Klavalir.

Kroz Klub mladih HD Split (14+ godine) koje će voditi diplomirani sociolog Marin Spetič uz goste iz kulturnog i umjetničkog života cilj je omogućiti mladim ljudima aktivno uključivanje u kulturni život svoje lokalne zajednice kroz provedbu edukativnih radionica i učenje bazirano na principima projektnog rada i neformalnog obrazovanja. Redovne radionice održavat će se svake druge srijede redovne će se radionice održavati u 19:30.

Vjerujemo da će u ovom ambicioznom i vrlo šarolikom programu koji spaja najbolje od klasike i modernoga, ali i vrlo važan edukativni aspekt i razvoj mlade publike, mnogi pronaći nešto za sebe.