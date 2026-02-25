NAGRADA „BUDI ČOVIK“ U RUKAMA OSNOVNE ŠKOLE PETRA HEKTOROVIĆA STARI GRAD, HVAR: Marinka Akrap: "Priča ovdje ne završava, potrudit ćemo se da ova priča živi što dulje"

Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja HNK Hajduk je obilježio na poseban način. Organizirao je završnicu kreativnog natječaja za osnovne škole koji se provodi u sklopu kampanje „Budi čovik“, a završnica je organizirana u Kino dvorani na Poljudu. Kampanja „Budi čovik“ usmjerena je na promicanje poštovanja, nenasilne komunikacije i stvaranje sigurnijeg okruženja za djecu i mlade. Na natječaj su se odazvale 43 osnove škole iz Dalmacije i Hercegovine čiji su učenici kroz video radove poslali snažne poruke protiv vršnjačkog nasilja.

Na završnici je bio prisutan žiri u sastavu: Marinka Akrap, članica Uprave HNK Hajduk, Nino Kapitanović, voditelj digitalnog odjela HNK Hajduk, Vesna Tudor Pavičić, predsjednica Društva psihologa Splitsko-dalmatinske županije i Ante Grčić, pedagog u Akademiji Luka Kaliterna.

Program je otvorio voditelj Matej Sunara koji je pozdravio okupljene i koji je moderirao susret: „Molim veliki pljesak za svu djecu koja su danas došli ovdje, a onda i za njihove učitelje i mentore. Bit čovik je bit u malim stvarima, u pljesku, u podržavanju drugih. Ovo je vaš dom, osjećajte se kao kući. Danas ćete zasluženo biti nagrađeni za svoj rad i trud. Poslana su 43 uratka, pokazali ste koliko škola može biti mjesto poštovanja i druženja, da nema ničega lošeg i da ste svi međusobno prijatelji.“

Riječ je potom preuzela Marinka Akrap koja je prokomentirala zahtjevnost gledanja videa: „Nikad ništa emotivnije i zahtjevnije nisam radila. Vidjelo se koliko je tu emocije uključeno, a s kampanjom smo krenuli iskreno. Znamo da proživljavate s nama i uspone i padove, htjeli smo kao Hajduk ukazati na neke probleme u društvu. Tijekom natječaja smo promijenili neke stvari, to nam je i malo žao jer nažalost, nemamo veći prostor gdje bismo svi stali. Hvala puno stručnom dijelu našeg žirija. Mene možete uhvatiti na emociju, nisam baš za taj kriterijski dio. Prema kriterijima smo ocjenjivali radove. Znam da će danas biti razočaranih jer tako je u sportu. Ovo nije floskula, danas ste svi pobjednici, nadam se da će svaka škola u budućnosti imati nešto s Hajdukom.“

Nino Kapitanović, voditelj digitalnog odjela HNK Hajduk, složio se s Marinkom Akrap i objasnio svoj dio posla: „Slažem se s Marinkom, meni je bilo malo lakše nego kolegama jer sam ja to gledao s produkcijske strane. Ja bih sva videa ugurao u top pet, srećom, moj dio mi je bio lagan. Bilo je videa gdje su me takle emocije, kao i sada, svaka čast.“

Ante Grčić, pedagog u Akademiji Luka Kaliterna: „Danas sam najsretniji na svijetu jer smo uvijek čuli da nastavnici i učitelji dijele moralne poruke, a sada su djeca preuzela ulogu. Njihove su motivacijske poruke iznad svake granice.

Vesna Tudor Pavičić, predsjednica Društva psihologa Splitsko-dalmatinske županije također je s kolegama podijelila posao kako bi si olakšala najteži životni odabir: „Sudjelovanje u projektu bilo je i odlično i grozno, bilo je puno emocija. Odlučila sam to podijeliti s kolegama kako ne bih sama odlučivala o tome. Teži posao i teži odabir nisam imala u životu. Najviše smo obraćali pažnju na poruke koja djeca šalju.

Članica Uprave HNK Hajduk Marinka Akrap obrazložila je ideje: „Zajedno s našim Marinom (op.a. Vrgočem, koji je otpjevao pjesmu „Dite tvoje“) krenuli smo u ovu kampanju. Plan je bio da se sve završi do 31. siječnja, djeca su bila na praznicima, bilo nam je teško predvidjeti koliko će škola biti. Fascinira me što su 854 učenika sudjelovala u ovome, a mi ćemo naći način da se svakome pojedinačno zahvalimo. Priča tu neće završiti, potrudit ćemo se da ta priča živi što dulje, i što se tiče Hajduka i što se tiče škole.“

Kao nastavak kampanje najavljena je humanitarna akcija „Budi čovik“ koja za cilj ima prikupiti sredstva za opremanje odjela dječje i adolescentne psihijatrije u KBC-u Split i tako poboljšati zdravstvenu skrb za djecu i mlade iz cijele Dalmacije.

Neda Plejić, klinička psihologinja i predstavnica Odjela dječje i adolescentne psihijatrije objasnila je o čemu je riječ: „Čast mi je biti ovdje. Drago mi je da će se prikupljati sredstva za odjela dječje i adolescentne psihijatrije. Sve više i više djece dolazi do nas, raste broj aktivnosti i usluga koje im pružamo. Neuro-feedback pomaže djeci da bolje kontroliraju sebe, nadam se da će im to pomoći. Nadam se da ćemo moći srediti i naš prostor gdje se održavaju grupne terapije.“

Marino Vrgoč, izvođač pjesme „Dite tvoje“ prokomentirao je kampanju i osvrnuo se na snimanje spota: „Drago mi je biti dio kampanje „Budi čovik“. Svi su ponosni na mene i podržavaju me. Ne znam je li moja škola sudjelovala jer mi ništa nisu rekli. Spot je bilo nestvarno snimati, igra se utakmica, a ja pivan.“

Potom je izvedena i pjesma kampanje „Dite tvoje“ koju je otpjevao mladi Marino Vrgoč.

U top 5 video uradaka našla se Osnovna škola Marina Držića Dubrovnik, Dubrovnik; Osnovna škola Petra Hektorovića Stari grad, Hvar; Osnovna škola „Lokve-Gripe“, Split; Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“, Lišane Ostrovičke i Osnovna škola Stjepana Radića Metković, Metković.

Trećeplasirana je Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“, Lišane Ostrovičke, drugoplasirani su učenici Osnovne škole Stjepana Radića Metković, Metković, a nagrada „Budi čovik“ otišla je u ruke Osnovne škole Petra Hektorovića Stari grad, Hvar.