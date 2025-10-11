Naftni rat: Američke sankcije "NIS-u" otvaraju bitku za opskrbu regije

Zbog američkih sankcija srbijanskoj naftnoj kompaniji "NIS“, goleme financijske gubitke trpi JANAF uslijed strateških ugovora prema spomenutoj naftnoj kompaniji s većinskim ruskim vlasništvom.

Hrvatska je obustavila isporuku nafte rafineriji u Pančevu i ostala doslovno bez najmanje 18 milijuna eura zarade. S time JANAF dolazi u ozbiljne probleme opstanka na tržištu.

U pravi "energetski triler" uključio se i mađarski MOL koji pokušava spasiti prije svega srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića kojem niti na kraj pameti nije izbaciti ruski kapital iz vlasništva "NIS-a".

Ivica Jakić energetski stručnjak kazao je u emisiji Studio 4, kako JANAF ima ugovor s NIS-om od oko 10 milijuna tona nafte godišnje i ako se ukine taj transport, pitanje je tko sve snosi troškove, u kojem obimu i to su ozbiljne cifre, piše HRT.

- Ako naftovod ostane bez nafte JANAF postaje kolateralna žrtva odnosa između Srbije i Rusije, ali isto i u odnosu prema Mađarskoj, naglasio je.

Dodaje kako nije bilo pitanje ima li JANAF kapaciteta da naftu preveze koliko je tražila Mađarska, već su, kako kaže, političke igre u prvom pitanju.

- Rješenje je očigledno u američkim rukama. Ona treba definirati odnos s naftnom industrijom Srbije i treba reći zašto Mađari ne uzimaju naftu iz JANAF-a. Interesantno je reći da postoji Trans Alpinski naftovod koji ide iz Trsta koji je kapacitet 40 milijuna tona, a JANAF je 20, rekao je.

Politički folklor

Jakić naglašava kako rusko suvlasništvo u NIS-u postaje mana. Politika se, kako kaže, brzo mijenja.

- Mi trenutačno ovisimo o mađarskoj nafti, a oni misle hoće li transportirati JANAF-om ili neće, dodaje za HRT.

Naglašava kako država mora uvijek ostati u kontrolnom paketu vlasništva i upravljanja svih strateških tvrtki. Rekao je kako srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nije očekivao da će odnos između Trumpa i Putina eskalirati u lošem pravcu.

Na pitanje koliko mađarski MOL može zadovoljiti sa svojim rafinerijama potrebe Srbije i kakvi su kapaciteti mađarskih rafinerija, s obzirom na to da je jučer ministar vanjskih poslova Mađarske rekao kako će oni dio kapaciteta osloboditi za opskrbu Srbije, Mihailo Brkić, ekonomski analitičar i bivši veleposlanik Srbije u Kuvajtu rekao je kako to daje relaksaciju trenutačnog snabdijevanja tržišta.

- No, čak i da MOL zamijeni JANAF, što je nemoguće, uvozili bi se derivati,što bi dovelo do povećanja cijena na tržištu nafte i naftnih derivata u Srbiji, dodao je.

Nacionalni resursi se ne smiju prodavati ni pod koju cijenu

Brkić je kazao kako se nacionalni resursi, kao što je naftna industrija ili elektro privreda ne smiju prodavati ni pod koju cijenu. Dodaje da Srbija ovisi o energentima Rusije, ali da je ključni partner za Srbiju EU.

Jakić je naglasio kako svaka država mora imati energetsku neovisnost.