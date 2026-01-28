Nadbiskup Uzinić: "Našem je društvu zbog crnila, raznih pozdrava i pjesama narušen imunološki sustav"

Riječki nadbiskup Mate Uzinić istaknuo je na završnom događaju jučerašnje komemoracije Dana sjećanja na žrtve Holokausta u Rijeci da se mora reći "ne" pojavama koje relativiziraju ili umanjuju zločine i u kojima postoje znakovi da bi se moglo dogoditi njihovo ponavljanje u bilo kojem obliku, izvijestila je Riječka nadbiskupija.

Uzinić je ustvrdio da svako prisjećanje na Holokaust u nama treba izazivati i tugu i stid, dodavši da je to "i naša moralna obaveza pred sadašnjim i budućim generacijama kako se nešto slično više nigdje, a osobito na ovom našem prostoru, ne bi ponovilo". "A ponavlja se, u ovom ili onom obliku, na mnogim mjestima širom kugle zemaljske u, kako ga je nazvao papa Franjo, Trećem svjetskom ratu u dijelovima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ono što nas posebno zabrinjava jest to da naznake mogućeg ponavljanja možemo prepoznati i u našem hrvatskom društvu, a i u našem gradu. Zato moramo reći 'ne' pojavama koje relativiziraju ili umanjuju zločine i u kojima postoje znakovi da bi se moglo dogoditi njihovo ponavljanje u bilo kojem obliku. I zato se svi zajedno trebamo još odlučnije zalagati za izgradnju bratskijeg i pravednijeg svijeta, počinjući od društva u kojem živimo", kazao je je nadbiskup Uzinić na otvorenju izložbe "Koncentracijski logori fašističke Italije u Hrvatskom primorju 1941. – 1943." u atriju Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.

Hrvatskom društvu narušen ‘imunološki sustav’

"Sadašnji papa Lav XIV u svojoj današnjoj poruci kaže da je ovaj Dan sjećanja poziv savjesti svakog muškarca i žene kako bi ojačao 'imunološki sustav' ljudske obitelji pred mogućim novim užasima: ponorima povijesti do kojih dolazi kada nad bratstvom prevladaju ekstremni nacionalizam, nepovjerenje i jezici mržnje", dodao je nadbiskup.

"Ovo su vrlo aktualne poruke i za naše hrvatsko društvo, kojemu je narušen 'imunološki sustav', kako se čini po nekim pojavama kojima svjedočimo: od grafita, preko pozdrava i pjesama, do zamaskiranih lica, crne odjeće te otvorenih prijetnji i sukoba. Vjerujem da lijek može biti i ova izložba, za koju želim da nam svima, a osobito našim mladima, bude škola savjesti i istine", zaključio je Uzinić.