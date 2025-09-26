Nacionalni dan multiple skleroze: Više od 9.500 oboljelih u Hrvatskoj

Danas, 26. rujna, obilježava se Nacionalni dan multiple skleroze, kronične autoimune bolesti koja zahvaća središnji živčani sustav i koju zbog raznolikosti simptoma često nazivaju “bolest s tisuću lica”.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj s multiplom sklerozom živi više od 9.500 osoba, a broj oboljelih svake godine raste. Bolest se najčešće javlja kod mlađih odraslih osoba, između 20. i 40. godine života, te značajno utječe na kvalitetu života oboljelih i njihovih obitelji.

Cilj obilježavanja Nacionalnog dana je podizanje svijesti javnosti o multiploj sklerozi, poticanje pravovremene dijagnoze, dostupnosti terapija i sustavne podrške kroz rehabilitaciju i socijalnu uključenost.

Nacionalni dan multiple skleroze proglašen je odlukom Hrvatskog sabora 2015. godine i obilježava se svake godine 26. rujna.