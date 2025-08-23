Načelnik se autom zabio u semafor. Vijećnik: "Lagao je policiji pa pobjegao"

Jučer nešto prije 20 sati novi načelnik Općine Bistra Karlo Novosel sudjelovao je u prometnoj nesreći u kojoj nije ozlijeđen. Iz PU zagrebačke za Index su potvrdili da je prema dojavi osobni automobil naletio na stup. "Tek će se očevidom utvrditi sve okolnosti nesreće", kažu u policiji.

Mještani koji su Indexu poslali fotografije tvrde da je upravo načelnik vozio automobil koji je naletio na semafor i prometni znak. Poslali smo upit i samom načelniku, te ga zamolili da objasni okolnosti pod kojima se nesreća dogodila. Njegov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.

"Načelnik nam je srušio jedini semafor u općini", komentirali su mještani tijekom policijskog očevida.

Novosel je nezavisni kandidat koji je na posljednjim izborima osvojio više od 60 posto glasova i nakon 30 godina skinuo HDZ s vlasti.

Vijećnik: Skrivio je nesreću, lagao policiji pa pokušao pobjeći

O nesreći se oglasio nezavisni vijećnik Vilim Cvok, ujedno i potpredsjednik vijeća Općine Bistra. Njegovu objavu u nastavku prenosimo u cijelosti:

"Dragi susjedi i prijatelji,

Odmah ću reći otvoreno: Od jučer svi u Bistri znamo što se dogodilo i nema smisla okolišati. Načelnik je skrivio nesreću, bio u neutvrđenom stanju za volanom i umjesto da preuzme odgovornost kao što bi trebao svaki normalan čovjek, a pogotovo načelnik, on je pokušao lagati policiji i na kraju pobjegao. To je sramota i za njega osobno i za funkciju koju obnaša.

Imao sam najbolje namjere. Vjerovao i dao sam mu podršku i nije da nisam imao strpljenja. Puno puta sam mu progledao kroz prste, dao šansu za šansom, misleći da će se promijeniti, da će se uozbiljiti i shvatiti odgovornost koju nosi. Nažalost, pokazalo se suprotno.

Ne mogu i neću zatvarati oči pred ovakvim stvarima. Niti sam takav čovjek, niti želim da me ljudi doživljavaju kao nekoga tko šuti i podržava ponašanje koje je opasno, sramotno i nedostojno načelnika.

"Više nema moju podršku"

Zato jasno kažem Karlo Novosel više nema moju podršku.

Moja odgovornost je prema vama, ljudima koji ste mi dali glas i povjerenje. I to je jedino što mi je važno. Raditi za naše mjesto, za našu djecu, za bolju i pošteniju Bistru. Institucije neka rade svoj posao, jer zakon mora vrijediti jednako za sve.

Mene zanima samo da Bistra ide naprijed, da se rade projekti, da ljudi osjete korist i boljitak. To je bila i ostaje moja misija. Mogu mirne glave stati pred svakog čovjeka i reći: dao sam šansu, imao sam najbolje namjere ali neću braniti ono što se braniti ne može.

Moja politika uvijek će biti politika odgovornosti i poštenja jer samo tako možemo vratiti povjerenje građana u lokalnu vlast.

Hvala svima na podršci. Zajedno možemo graditi Bistru na poštenju i povjerenju i ja ostajem na tom putu".