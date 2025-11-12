Načelnik policije: "Dosada nismo imali problema sa srpskom zajednicom, procijenit ćemo je li potrebna policijska prisutnost"

Na sjednici Gradskog vijeća Splita, načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević iznio je izvješće o stanju sigurnosti na području grada. Istaknuo je kako je sigurnosna situacija stabilna te izrazio uvjerenje da će se pozitivni trendovi nastaviti, osobito nakon najavljenih izmjena zakona.

Govoreći o napadima iz mržnje, Srdarević je naglasio da takvih incidenata gotovo i nema. „Zabilježeni su tek pojedinačni slučajevi prijetnji i oštećenja imovine, dok težih kaznenih djela nije bilo. Suradnja s pripadnicima srpske zajednice u Splitu je vrlo dobra. Do nedavnog događaja na Blatinama nismo imali nikakvih problema, a sada smo dogovorili da nas o budućim okupljanjima pravovremeno obavještavaju, kako bismo mogli procijeniti treba li policijska prisutnost“, rekao je načelnik.

Srdarević je posebno istaknuo kako ove godine nije bilo napada na strane radnike ni na pripadnike LGBTIQ zajednice, što je, kako kaže, dodatna potvrda da Split ostaje siguran grad.

Nakon rasprave, gradski su vijećnici jednoglasno prihvatili izvješće o sigurnosti.