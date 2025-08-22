Načelnik koji je s vlasti skinuo HDZ autom se zabio u semafor

Nešto prije 20 sati novi načelnik Općine Bistra Karlo Novosel sudjelovao je u prometnoj nesreći u kojoj, srećom, nije ozlijeđen.

Iz PU zagrebačke za Index su potvrdili da je prema dojavi osobni automobil naletio na stup, a očevid je još u tijeku.

"Tek će se očevidom utvrditi sve okolnosti nesreće", kažu nam u policiji.

Mještani koji su nam poslali fotografije tvrde da je upravo načelnik vozio automobil koji je naletio na semafor i prometni znak.

Poslali smo upit i samom načelniku, te ga zamolili da objasni okolnosti pod kojima se nesreća dogodila. Njegov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.

"Načelnik nam je srušio jedini semafor u općini", komentirali su mještani tijekom policijskog očevida.

Novosel je nezavisni kandidat koji je na posljednjim izborima osvojio više od 60 posto glasova i nakon 30 godina skinuo HDZ s vlasti.