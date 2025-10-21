Načelnik Dugopolja objavio važne informacije za građane: Evo kako se možete dodatno informirati

U Dugopolju u ponedjeljak, 3. studenoga, započinju terenska mjerenja u sklopu nove katastarske izmjere. Istoga dana bit će otvoren i terenski ured geodeta na stadionu, gdje će se mještani moći informirati o postupku i rasporedu radova. Detaljan plan obilaska parcela objavljen je na službenim kanalima Općine.

Investicija od 1,2 milijuna eura

Podsjetimo, načelnik Općine Dugopolje Perica Bosančić ranije je naglasio kako je riječ o projektu vrijednom oko 1,2 milijuna eura, kojim će se obuhvatiti približno 420 hektara građevinskih parcela – i privatnih i javnih. Projekt ima za cilj modernizirati katastar i razriješiti dugogodišnje imovinsko-pravne nedoumice.

"Napokon kreće proces katastarske izmjere i formiranje novog katastra. Riješit će se imovinsko-pravni odnosi, vlasništvo i omogućiti daljnji razvoj naše općine. Fizičke osobe će bez ikakve naknade imati potpuno čiste i riješene parcele", istaknuo je Bosančić početkom rujna.

Općina Dugopolje najavila je i niz aktivnosti kojima će se stanovnicima približiti važnost katastarske izmjere. Prema riječima načelnika, mještani će moći lakše dijeliti parcele, upravljati imovinom i rješavati vlasničke odnose.

"Naš je cilj informirati svakog stanovnika o postupku i njegovim koristima", kazao je Bosančić, podsjetivši i na javni skup održan 4. rujna u Domu kulture u Dugopolju, gdje su građani detaljno upoznati s planiranim postupkom.

Ključni iskorak za razvoj općine

Nova katastarska izmjera predstavlja jedan od najvažnijih razvojnih koraka za Općinu Dugopolje u posljednjih nekoliko godina. S obzirom na besplatno rješavanje vlasničkih pitanja za fizičke osobe i transparentan postupak vođen od strane geodetskih stručnjaka, očekuje se značajno olakšanje za stanovnike i ubrzanje planiranih razvojnih projekata.