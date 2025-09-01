Dugopolje kreće u veliku katastarsku izmjeru

Danas je ispred zgrade Općine Dugopolje službeno najavljen početak projekta katastarske izmjere građevinskih područja općine, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih zahvata u posljednjih nekoliko desetljeća.

Načelnik Općine Dugopolje, Perica Bosančić, istaknuo je kako se radi o poslu vrijednom oko 1,2 milijuna eura kojim će se obuhvatiti približno 420 hektara građevinskih parcela, javnih i privatnih.

"Napokon kreće proces katastarske izmjere i formiranje novog katastra. Riješit će se imovinsko-pravni odnosi, vlasništvo i omogućiti daljnji razvoj naše općine. Fizičke osobe će bez ikakve naknade imati potpuno čiste i riješene parcele", poručio je Bosančić.

Dodao je kako će Općina nastojati informirati svakog stanovnika o važnosti projekta. – Ljudi će moći dijeliti parcele i lakše upravljati imovinom. Imat ćemo i javni skup 4. rujna u Domu kulture u Dugopolju, kako bi svi bili pravodobno upoznati s postupkom – naglasio je načelnik.

Projekt je dio šireg državnog programa koji provodi Državna geodetska uprava. Kako je pojasnila pročelnica područnog ureda za katastar, Nada Ujević, riječ je o jednom od najvažnijih projekata Vlade Republike Hrvatske.

"Snimat će se ukupno 600.000 hektara građevinskog područja diljem cijele zemlje. Na tim područjima odvija se više od 80 posto svih gospodarskih aktivnosti i iznimno je važno da građani dobiju priliku besplatno riješiti svoje imovinsko-pravne odnose", izjavila je Ujević.

Pokretanjem izmjere u Dugopolju, ova dalmatinska općina pridružuje se velikom nacionalnom projektu koji bi trebao donijeti dugoročnu pravnu sigurnost i otvoriti prostor za daljnji razvoj gospodarstva i infrastrukture.