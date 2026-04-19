Na Žnjanu održano javno promatranje neba

Povodom Međunarodnog tjedna tamnog neba, Zvjezdano selo Mosor u suradnji s Astronomskom sekcijom Fizikalnog društva Split organiziralo je javno astronomsko promatranje noćnog neba na vidikovcu plaže Žnjan u Splitu. Promatranje je održano 17. i 18. travnja, a kako bi se osigurali što bolji uvjeti za opažanje, na području vidikovca privremeno je smanjena javna rasvjeta.

Velik interes posjetitelja

Tijekom dviju večeri brojni posjetitelji imali su priliku kroz teleskope promatrati niz zanimljivih nebeskih objekata. Posebnu pozornost privukli su planeti Jupiter i Venera, Mjesec, ali i brojni zvjezdani skupovi, maglice te dvojne zvijezde. Uz samo promatranje, posjetiteljima su pružena i kratka, prilagođena objašnjenja kako bi se astronomski sadržaj što više približio široj javnosti. Prema procjenama organizatora, događaj je okupio oko 200 posjetitelja različitih uzrasta, što potvrđuje velik interes građana za ovakve sadržaje.

Vjetar i svjetlosno onečišćenje otežali promatranje

Iako je interes bio velik, uvjeti za promatranje nisu bili idealni. Organizatori ističu kako su izražen vjetar i značajno svjetlosno onečišćenje otežavali uočavanje slabije sjajnih nebeskih objekata.

Unatoč tome, program je uspješno proveden, a posjetitelji su imali priliku uživati u pogledu na noćno nebo i upoznati se s osnovama astronomije. Organizatori događaja bili su tajnik Zvjezdanog sela Mosor Tomislav Nikolić i voditelj Astronomske sekcije Fizikalnog društva Split Duje Barić. Na kraju su zahvalili Gradu Splitu, koji je omogućio smanjenje javne rasvjete na lokaciji, kao i svima koji su sudjelovali u organizaciji i provedbi ove aktivnosti.