Na zapadu Zagreba odjeknula glasna eksplozija. Evo što kažu u policiji

Građane zapadnog dijela Zagreba uznemirila je glasna eksplozija i vrlo brzo uslijedila je reakcija policije.

"Prema prvim informacijama, nije ništa ozbiljnije, najvjerojatnije pirotehnika", poručili su u Policijskoj upravi zagrebačkoj.

No, to tek treba potvrditi. Ako i jest pirotehnika, bila je iznimno glasna obzirom na uznemirene reakcije naših čitatelja.

Neslužbeno se doznaje, piše 24sata, da je riječ o pirotehničkom sredstvu koje je bačeno na livadu kod Zorkovačke ulice.