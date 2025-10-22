Na Visokoj proslavljen blagdan svetog Ivana Pavla II. Misu je predvodio Vinko Puljić

U srijedu, 22. listopada 2025., na svečan i dostojanstven način proslavljen je blagdan svetog Ivana Pavla II., suzaštitnika župe Presvetog Srca Isusova na Visokoj.

Svečanu svetu misu u 19 sati predvodio je kardinal Vinko Puljić, umirovljeni vrhbosanski nadbiskup. U nadahnutoj propovijedi kardinal je podsjetio na duhovnu veličinu svetog Ivana Pavla II. te na njegov neizbrisiv trag u povijesti Crkve i svijeta.

Poseban trenutak misnog slavlja bio je korištenje kaleža koji je osobno koristio papa Ivan Pavao II. tijekom svete mise na splitskom Žnjanu 1998. godine, što je ovom događaju dalo dodatnu dubinu i simboliku.

Nakon mise vjernici su imali mogućnost osobnog štovanja relikvije krvi svetog Ivana Pavla II., koju je župi darovao kardinal Stanisław Dziwisz, dugogodišnji Papin tajnik.