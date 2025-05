Na Šubićevcu posljednji ples ove generacije: Evo tko sigurno odlazi iz Hajduka

Posljednje je kolo HNL-a pred nama. A ono je takvo da svi kandidati za naslov do njega još mogu doći. Rijeka i Dinamo su na vrhu izjednačeni s po 62 boda, dok trećeplasirani Hajduk ima 60. I puno je tu kombinacija. Ona najluđa govori da naslov prvaka može stići na Poljud i to ako svi budu izjednačeni sa 63 boda. U tom zatvorenom krugu trojca Hajduk će profitirati zbog najboljeg međusobnog omjera. To bi značilo da bodove mora podijeliti Dinamo s Varaždinom, a Rijeka sa Slaven Belupom, dok Hajduk za to vrijeme mora slaviti na Šubićevcu. I pogledavat će se puno prema Rujevici i Maksimiru, ali i prema Šubićevcu. Naravno, oni koji to mogu. Sve se utakmice igraju u isto vrijeme i to daje posebnu zanimljivost. Tko bi uoči sezone rekao da ćemo s ovolikim iščekivanjem ići prema zadnjem kolu? Vjerojatno nitko, pišu Sportske novosti.

Ono što je specifično za Hajduk jest činjenica po kojoj će na Šubićevcu posljednji put biti onakav kakvog smo upoznali u posljednjih par sezona. Ugovori na kraju sezone ističu Lovri Kaliniću, Elezu i Trajkovskom, dok je Ivan Rakitić pred završetkom karijere. Nije još odluku donio, ali se o tome naveliko priča. Spomenuta četvorka je redom u veteranskim godinama i teško je očekivati da će ikome izuzev eventualno Rakitića biti produžen ugovor.

Lovre Kalinić je bio prvi posao Lukše Jakobušića, onomad se vratio kući pomoći svome klubu. I bio je na razini u prvoj polusezoni. Kasnije je padala razina izvedbe, a nadovezale su se česte ozljede i izostanci. Ono što je Kalinića "dotuklo" jesu mononukleoza i "varičele". Oporavio se tek nedavno, a izgledno je da odlazi na kraju sezone. Slična je priča i s Josipom Elezom. Najbolji dani njegove karijere su prošlost, a nema naznaka da će ugovor koji ističe biti produžen. Gotovo sigurno će Hajduk u kupovinu stopera, pogotovo napusti li Poljud Dominik Prpić, što nije nemoguće. Što se pak tiče Trajkovskog, pamte se njegova tri važna gola ove sezone. Ali to je sve. Ipak, i ta tri donijela su mu epitet drugog strijelca Hajduka što govori samo za sebe. Malo je vjerojatno da za njega ima budućnosti na Poljudu nakon utakmice na Šubićevcu.

Nadalje, na Poljudu od ljeta neće stanovati Stipe Biuk, Nazarij Rusin i Jan Mlakar koji se vraćaju u Valladolid, Sunderland, odnosno Pisu. Niti jedan od trojca neće ostati posebno upamćen po ovom mandatu. Mlakar i Biuk puno su više napravili u prvom boravku, a Ukrajinac će biti brzo zaboravljen. I da, nije "topla voda" da nisu ispunili očekivanja. Razlozi neuspjeha su različiti. Biuk je, recimo, bio projiciran kao zamjena za Emira Sahitija i tada se u besparici činio kao idealno rješenje. Znali su na Poljudu dobro za njegove vrline, ali i mane. Ipak, nije puno napravio. Zapravo, nije napravio gotovo ništa. Mučio se s formom, a "presjekla" ga je upala pubične kosti zbog koje ne igra već mjesecima. Slovenski napadač se činio kao idealan fit Livaji, ali dugo su trajali pregovori s Pisom. Kasno se Mlakar priključio, a Gattuso ga je u sustav uvodio postepeno. Poluvrijeme po poluvrijeme, a jedini start od prve minute okrunio je golom. Zdravlje ga nije služilo, polusezona u Hajduku prožeta je virozama i ozljedom koja ga je odvojila od terena te je on svoje za Bijele odigrao. Nazarij Rusin je Gattusa "kupio" kroz suradnju s Livajom, ali ostao je bez konkretnog učinka. Tek mu Šubićevac ostaje kao nada da statistički ostane po nečemu zapamćen. Njegova otkupna klauzula iznosi oko 2 milijuna eura, a suludo je razmišljati da će ju Hajduk iskoristiti.

Puno su se u proteklom periodu lomila koplja i oko Marka Livaje koji je teško podnio puste posrtaje, ali je ipak izgledno kako će on ostati na Poljudu, prvenstveno jer mu se ne ide nigdje drugo. Dovoljno je svijeta vidio, a ulazi u 32. godinu i kući mu je ipak najljepše. U Šibeniku bi on unatoč ozljedi ramena trebao zaigrati, osim ako ga ne stigne kazna za neke postupke na utakmici protiv Rijeke.

Problema ima i Rakitić i ostaje za vidjeti hoće li zaista zaigrati na Šubićevcu. Usto, njegova posljednja objava na društvenim mrežama je ipak ulila ponešto sumnji u čašu kraja karijere. Još se Raketa lomi, hoće li, neće li. Prpić, Durdov i Pukštas su odavno u izlogu te je izgledna prodaja nekog od njih, a možda se bude pričalo i u množini. Na odlasku je Gennaro Gattuso pa bi ova Šubićevac za njega trebao biti posebno emotivan.

Svakako, nedjelja će biti zanimljiva po mnogočemu. Navijači Hajduka nadaju se čudu, a usput će posljednji put gledati svoju momčad u ovakvom izdanju. Jer, od ljeta će Poljudom šetati neka nova lica. I to na više razina, uključujući teren i "kat". Provjetravanje je neizbježno i izvjesno.