Na splitskom području uhićen muškarac koji je pozivao na ubojstvo novinara, prijeti mu do pet godina zatvora

Nacional otkriva detalje dramatične policijske akcije u kojoj je u okolici Splita uhićen čovjek koji je putem društvenih mreža pozvao na ubojstvo novinara, nakon članka o jednom od uhićenih torcidaša. Za još jednim autorom prijeteće poruke s Brača još se traga. To su samo zadnje u nizu prijetnji novinarima.

‘Koliko se to napuvalo. Treba ubiti novinara i tu bagru cigansku’, tako je glasio komentar jednog korisnika Facebooka kojeg je privela policija na širem području Splita nakon njegova komentara članka o uhićenju pripadnika Torcide. Sve se to događalo prošlog tjedna, neposredno nakon što je gotovo stotinjak zamaskiranih muškaraca upalo na folklorni nastup u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta na splitskim Blatinama, a val događanja koji je uslijedio nakon toga pokazao je kako pored opasnog porasta ekstremizma u društvu kojem su ‘plodno tlo’ ponajviše navijačke skupine, opasno raste i tendencija žestokih napada na novinare koje se na najgnjusnije načine pokušava zastrašiti u obavljanju njihova posla – na ljestvici raznih uvreda i prijetnji koje se nižu na račun novinara posljednjih mjeseci, gdje im se ostavljaju zastrašujuće poruke ne samo putem društvenih mreža, već i na kućnom pragu, na fasadama njihovih zgrada, proglašava ih se štetočinama i crvima, one najopakije odnose se na direktne prijetnje ubojstvom novinara.

Dio tih prijetnji potiču ekstremističke navijačke skupine i razne Facebook stranice podupiratelja desničarskog ekstremizma, pod krinkom domoljublja i ‘zaštite dostojanstva branitelja i Domovinskog rata’.

Kad jedna od najvećih i najsnažnijih navijačkih skupina u državi, a to je Torcida, proglasi novinare crvima i zapravo neprijateljima, a nitko ni iz vrha Hajduka ni iz neke umjerene frakcije Torcide na to ne reagira, dolazi se do situacije da je ‘lov na novinare’ zapravo otvoren, a njihova sigurnost počinje biti ugrožena.

Nacional je doznao da su policija, to jest Ministarstvo unutarnjih poslova na čelu s Davorom Božinovićem i DORH na čelu s glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem najozbiljnije shvatili prijetnje smrću upućene novinarima koje su se počele pojavljivati u zadnje vrijeme, a neke od njih i uslijed posljednjih splitskih događanja….