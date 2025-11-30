Na splitskom Adventu sudjeluje i Županijska udruga slijepih Split

Na otvaranju Adventa 2025. godine u Splitu, 29. studenoga 2025., sudjelovala je i Županijska udruga slijepih Split. Grad Split dodijelio je Udruzi adventsku kućicu smještenu u Đardinu. Važno je naglasiti da je ovo prvi put da Udruga sudjeluje na Adventu te se na ovaj način predstavlja široj javnosti.

U nastavku donosimo dojmove o prvom danu, iz perspektive predstavnika Udruge i njezinih članova.

Jutro je započelo užurbano, zbog priprema za svečano otvaranje. Zaposlenica Udruge, uz pomoć dvaju vrijednih volontera, najprije je ukrasila kućicu svjećicama i drugim božićnim ukrasima kako bi se stvorio pravi, topli blagdanski ugođaj. Nakon toga uslijedilo je slaganje rukotvorina koje su izradili članovi Udruge uz podršku volontera. Bilo je potrebno osmisliti raspored svake rukotvorine kako bi kućica ostala pregledna i uredna. Pripreme su trajale do popodnevnih sati.

U to vrijeme pridružili su nam se i naši članovi, koji su marljivo i s puno ljubavi izradili izložene radove. Bilo je posebno lijepo vidjeti kako je svatko od njih u kućici prepoznao barem jedan svoj rad. Uz program u Đardinu i pravu zimsku atmosferu dočekali smo otvaranje Adventa 2025. i paljenje prve adventske svijeće.

Našu kućicu posjetili su i uvaženi gosti. Gradonačelnik grada Splita, Tomislav Šuta, dočekan je uz posebno iznenađenje, darovali smo mu velike i impresivne jaslice koje je ručno, s puno ljubavi i strpljenja, komad po komad, izradio naš volonter i član Udruge, Mate Bartulović. Isto tako, posjetio nas je i župan Splitsko-dalmatinske županije, Blaženko Boban, dugogodišnji prijatelj Udruge i naš vjerni podržavatelj. Županu smo također, pripremili poklon, još jedne predivne jaslice, rad našeg Mate Bartulovića.

Tijekom dana posjetili su nas brojni sugrađani, suradnici i podupiratelji. Atmosfera ispred kućice bila je opuštena i vesela, jer smo svi već u pravom božićnom raspoloženju.

Prvi dan Adventa je iza nas, ali to nije sve što pripremamo. Pred nama je još mnogo planova i iznenađenja o kojima ćete uskoro saznati, pratite nas i budite u tijeku s događanjima koja slijede. Ovog Adventa, doista u srcu grada - zajedništvo vlada.