Na slavonskoj farmi se pojavila afrička svinjska kuga. Vlajčić: "Ovo je izvanredno stanje. Ne isključujem ni specijalni rat"

Ministar poljoprivrede David Vlajčić komentirao je pojavu virusa afričke svinjske kuge na velikoj slavonskoj farmi i pritom se osvrnuo na izjavu Ivana Penave, predsjednika Domovinskog pokreta, koji je sugerirao mogućnost da se radi o "specijalnom ratu protiv RH".

“U situaciji smo kada niti jednu opciju ne želimo isključiti. Radi se o tome da smo odlučno digli vođenje kriznog stožera na najvišu nacionalnu razinu. Uključena su sva relevantna ministarstva, glavni državni odvjetnik i glavni državni inspektor. Sve ćemo poduzeti da se situacija stavi pod kontrolu. Niti jednu opciju, pa ni specijalni rat ne želim isključiti”, prenosi HRT.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Podsjetio je da je Hrvatska već prolazila kroz sličnu krizu. “Činjenica je da smo prije dvije godine imali ovu situaciju, činjenica je da smo se oslobodili bolesti u određenom trenutku”, a napomenuo je i da su se početkom ove godine nova žarišta pojavila u BiH i Srbiji.

Prema njegovim riječima, nužno je pojačati nadzor na granici, posebice na mjestima gdje se odvijaju ilegalne aktivnosti. “Krajnje je vrijeme da se s ovim pozabavimo kako treba. Izvanredno je stanje i izvanredno ćemo se ponašati”, zaključio je.