Na sjednici GV-a Splita jednoglasno usvojena odluka o dozvolama na pomorskom dobru

Na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita vijećnici su, nakon kraće rasprave, jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja i prihvaćanju ponuda za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području grada Splita.

Riječ je o 22. točki dnevnog reda, a prijedlog je vijećnicima predstavila Matea Dorčić, zamjenica gradonačelnika Grada Splita.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Odluka o ponudama za djelatnosti na pomorskom dobru

Usvajanjem ove odluke Gradsko vijeće dalo je zeleno svjetlo za odabir najpovoljnijih ponuditelja te prihvaćanje pristiglih ponuda za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Splita.

Uz samu točku vijećnicima su bili dostupni i pripremni dokumenti, među kojima su bili prijedlog odluke, nacrt prijedloga odluke, zapisnici s otvaranja ponuda od 16. veljače 2026. godine i 19. veljače 2026. godine, kao i zapisnik o pregledu i bodovanju ponuda.

Jednoglasna potpora vijećnika

Nakon kraće rasprave, vijećnici su prijedlog jednoglasno usvojili, čime je zaključena još jedna točka dnevnog reda na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita.