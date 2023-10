NA PUTU DA RASPRODA PETU ARENU Aleksandra Prijović: "Zašto bi svi morali znati tko sam ja? Ne tjeram ljude da me slušaju"

Najveća regionalna zvijezda Aleksandra Prijović napravila je ono što nikom dosad nije pošlo za rukom. Nakon što je rasprodala četiri Arene, otvorila je i datum za peti koncert, a da se i za ovaj koncert traži karta više najbolje govori podatak da je u prvi sat nakon objave petog koncerta već prodano 2000 ulaznica. Aleksandra je u povodu toga došla u Zagreb i razgovarala s hrvatskim novinarima. Prenosimo njen razgovor s Večernjeg lista.

Aleksandra, napravili ste nešto što nikom dosad nije pošlo za rukom u Hrvatskoj. Kakav je to osjećaj?

Ne vjerujem ni sama. Pa vidjeli ste moju reakciju kada su mi rekli da se prodalo već 2000 karata. Ja stvarno ne znam što se događa. Očekivala sam da ću rasprodati jednu Arenu. Ovdje godinama dolazim i imam publiku koja me voli, bila sam svjesna da ću napuniti jedan koncert. Ali da će se već tako brzo početi prodavati karte za peti koncert, nisam mogla pomisliti ni u najluđim snovima.

Jedini koji ima četiri koncerta u Areni je Dino Merlin, no i njega ste sad nadmašili...

Mislim da Merlin može napuniti i 20 Arena. Stavljati se u istu rečenicu s takvim legendama poput njega nije u redu. On traje skoro 40 godina, a meni je tek 28. Vrijeme će pokazati koliko ću ja trajati. Godinama se trudim i mislim da radim svoj posao na pravi način, pa ćemo vidjeti hoću li potrajati.

Zanimanje za vas eksplodiralo je nakon izlaska albuma i hita "Dam Dam Dam", koji ne silazi s prvog mjesta trendinga u Hrvatskoj. No, moram pohvaliti i produkciju koja je na zavidnom nivou...

Ja sam za tu pjesmu znala da će biti hit kad sam je prvi put čula. Uvijek sam ulagala u pjesme koliko god sam mogla. Sjećam se kada je bila pjesma "Legitimno", da sam u njoj uložila gotovo "zadnji dinar". A to je bilo vrijeme korone kada nitko nije nastupao.

Prijašnjih dana u Hrvatskoj se objavljivalo dosta tekstova o vama, a gotovo svi portali imali su naslove "Tko je Aleksandra Prijović?" Kako biste vi odgovorili na to pitanje?

Aleksandra Prijović je majka, pjevačica i supruga. Zašto bi, uostalom, itko to morao i znati. O ukusima ne treba raspravljati. Onaj tko me sluša to zna, a onaj tko ne sluša ne treba ni znati, niti ja tjeram ljude da me slušaju.

Dolazite iz glazbene obitelji, odrasli ste u Belom Manastiru. Po čemu pamtite odrastanje u Baranji?

Kada pomislim na školu i djetinjstvo sjetim se Belog Manastira, iako sam često odlazila i kod tate u Srbiju. S obzirom da sam odrasla u ovoj državi, nikada nisam mogla ni zamisliti da ću se pojaviti u Dnevniku u Hrvatskoj. To mi je bilo nezamislivo. Svojim prijateljima u razredu pričala sam da će se ovo dogoditi, i mnogi mi nisu vjerovali. Znali su mi se smijati i rugati. tada sam imala 12, 13 godina i rekla sam im: "Jednog dana ćete se hvaliti da ste išli sa mnom u školu."

I jeste li još u kontaktu s nekim od njih?

I dalje sam u kontaktu s ljudima s kojima sam se onda družila. Imam prijateljicu koja sad živi u jednom selu pokraj Belog Manastira i s njom se i dalje družim svaki put kad dođem u Beli Manastir. Imam tamo mamu, prijatelje, kumove, rado dolazim u mjesto u kojem sam odrasla. Sve su to lijepe uspomene.

Vaš početak bio je u "Zvezdama granda" kada ste imali samo 13 godina. Tada ste ispali odmah, no vratili ste se iduće godine i osvojili četvrto mjesto. Nije vas obeshrabrio prvi neuspjeh?

Evo baš me sad zvao Saša Popović, direktor "Zvezda Granda", da mi čestita na uspjehu. Rekla sam mu: "Sale, sjećate li se onog trenutka kada sam rekla da se neću vratiti iduće godine. Vi ste mi tada rekli da se moram vratiti, tko zna što bi bilo da me niste zvali." Očigledno mi je bilo suđeno.

Po čemu pamtite vrijeme u "Zvezdama Granda"?

Tamo sam bila devet godina i svi znaju da sam bila veliki radnik. Uglavnom sam radila privatne zabave. Onda sam snimila svoj prvi hit "Za nas kasno je", i nakon toga sam upoznala svoga supruga Filipa Živojinovića. Kad je došao on u moj život, sve je krenulo prema gore.

Kako ste upoznali Filipa?

Družila sam se s njegovim bratom i tako i njega upoznala. Prvi put smo razgovarali u jednom klubu u koji smo tada oboje prvi put izašli. Bila je neka tučnjava, svi smo krenuli van. Kasnije smo se čuli preko Instagrama i ostalo je povijest.

Kako je onda biti u obitelji Lepe Brene i Bobe Živojinovića? Idete li kod njih nedjeljom na ručak?

Oni su u velikim obavezama i stalno putuju, pa se ne viđamo toliko često kao do prije godinu, dvije. S obzirom na to da završavaju neke velike projekte, mislim da ćemo češće biti skupa. Oni često prave obiteljska okupljanja. Boba voli kuhati, uživa u tome, još kada im dođemo s unukom, nema veće sreće.

Daje li vam Brena savjete?

Naravno. Brena je uvijek tu da da svaki savjet koji mi je potreban u svakom trenutku. Ona je uvijek tu. Evo, i ona mi se javila i rekla da je oduševljena petim koncertom.

Vaš sin Aleksandar sada ima četiri godine. Koliko vas je majčinstvo promijenilo?

Svatko tko ima dijete zna da se od trenutka rođenja mijenja život, ali meni je to najveća radost u životu. On je prioritet u svakom trenutku, i Filip i ja i svi oko nas se trudimo da samo njemu bude dobro.