Na prvi pogled se vidi čiji je ovo sin

Tko je Marko Milanović?

Marko Milanović, rođen 2004. godine, mlađi je sin predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića i Sanje Musić Milanović. Uz Marka, imaju i starijeg sina Antu.

Član je zagrebačkog Hrvačkog kluba Metalac, poznatog po radu s vrhunskim sportašima, a trenira pod vodstvom dvostrukog olimpijca Bože Starčevića. Sportsku karijeru započeo je u judu, no 2016. godine prešao je na hrvanje, inspiriran Starčevićevim olimpijskim nastupom. Već nekoliko godina slovi za jednog od perspektivnijih hrvatskih hrvača, a 2021. proglašen je najboljim mladim kadetom Hrvatskog hrvačkog saveza.

Njegov najveći dosadašnji uspjeh je brončana medalja na Europskom prvenstvu za hrvače do 20 godina, održanom 2024. u Novom Sadu. U kategoriji do 130 kilograma tada je svladao protivnike iz Litve, Grčke i Armenije, a jedini poraz upisao je protiv predstavnika Turske. Tijekom kadetske i juniorske karijere redovito je osvajao medalje na domaćim i međunarodnim natjecanjima.

U središtu javnosti našao se i tijekom školovanja u Klasičnoj gimnaziji, kada su mu, prema medijskim napisima, ocjene izmijenjene nakon što su već bile zaključene. Navodilo se da je njegova majka poslala pritužbu ravnateljici vezanu uz rad profesorice matematike, nakon čega su mu ocjene iz matematike i likovnog podignute s četvorki na petice pa je razred završio s prosjekom 5,0. Godine 2023. dobio je i stipendiju Grada Zagreba za izvrsnost.