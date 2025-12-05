Danas je na posljednji počinak ispraćen Mirko Perković Poky, poznati hrvatski pjevač koji je godinama bio omiljen među Hrvatima u iseljeništvu. Perković je rođen u Livnu, a veći dio života proveo je u Berlinu, gdje je izgradio glazbenu karijeru.

Poky je preminuo u Zürichu, neposredno nakon nastupa na 15. Livanjskoj noći, održanoj u subotu, 29. studenoga.Prema riječima njegovih prijatelja, Perković se tijekom večeri osjećao loše, zbog čega je nastup prekinut ranije nego što je planirano.

Prijatelji navode da su ga pokušali nagovoriti da ode u bolnicu, no pjevač je to odbio, uvjeravajući ih kako je riječ samo o dehidraciji i da mu je potreban odmor. Uputio se u hotelsku sobu, gdje je sljedećeg jutra, oko jedanaest sati, pronađen mrtav.

Vijest o njegovoj iznenadnoj smrti potresla je mnoge u hrvatskoj zajednici diljem Europe, među kojom je Perković bio iznimno popularan zahvaljujući svojim nastupima i bliskom odnosu s publikom.

"Zbogom Poky naš zauvijek, evo te u svom Podhumu", stoji u objavi stranice Podhum Livno.